تظاهرة صحية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لتقديم خدمات وتوصيات لفائدة كبار السن

تمتع عدد من كبار السن صباح اليوم الأربعاء بجملة من الخدمات الصحية المتعلقة بتقصي أمراض الشيخوخة، وبتوصيات و ارشادات صحية وقائية، وذلك

في إطار تظاهرة صحية نظمتها كل من وزارة الصحة و وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الموافق ل 1 أكتوبر من كل سنة.





وأوضح المكلف بالبرنامج الوطني لصحة كبار السن بوزارة الصحة الدكتور قيس قزمير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه المباردرة تندرج في إطار مزيد تعزيز الجانب الوقائي في التكفل بأمراض كبار السن، وحث هذه الفئة على التقصي المبكر لجميع الامراض المزمنة تجنبا لمضاعفاتها الخطيرة ولثقل كلفة علاجها على المواطنين والدولة.ولفت الى انه تم خلال هذه التظاهرة تركيز ورشات طبية لتقصي ابرز أمراض الشيخوخة ومن بينها سوء التغذية وضغط الدم والسكري والعظام والمفاصل والحنجرة والاذن تخللتهاحملة تحسيسية للوقاية من الأمراض السالف ذكرها او الحد من مضاعفاتها.ومن جانبها بينت المختصة في التغذية، هالة الجمني، أن التغذية السليمة والمتوازنة أساس وقاية كبار السن من عدد واسع من الأمراض أو على الاقل التحكم في مدى خطورة مضاعفاتها، موصية بالخصوص بضرورة تناول الخضر والغلال مطبوخة ومطحونة في حال تعذر على المسن أكلها طازجة (جراء فقدانه لاسنانه)، وتجنب اكل الأرز او الكسكسي المنقوع في الحليب خاصة وان تناول هذا الطبق غير الصحي اصبح عادة غذائية سيئية لدى المسنين نظرا لكونه سهل التحضير ويسير المضغ، وفق قولها.ودعت الجمني إلى ضرورة أن يحرص كبار السن على تناول الحليب ومشتقاته والتعرض بانتظام إلى أشعة الشمس مع ارتداء ملابس تكشف أجزاء من جسدهم لضمان تزودهم بالفيتامين "د" او الالتجاء إلى المكملات الغذائية في حال تعذر عليهم ذلك، منبهة إلى نقص فيتامين "د" في الجسم له مضاعفات خطيرة ومن أبرزها الإصابة بالاكتئاب.وشددت المختصة في امراض الشيخوخة الدكتورة حنان رزيقي على ضرورة أن يقوم كبار السن بالتحاليل المخبرية اللازمة مرة في السنة على الاقل و مراقبة ضغط الدم ومعدل السكري بانتظام منبهة إلى أن عديد المسنين يجهلون إصابتهم بهذه الامراض المزمنة رغم استفحالها في أجسادهم.ونصحت المختصة كبار السن بضرورة ممارسة رياضة المشي يوميا لمدة نصف ساعة، اذا ما سمحت لهم حالتهم الصحية بذلك والاعتماد على انفسهم في قضاء بعض شؤونهم داخل وخارج البيت، مشددة على ضرورة الحرص على تجنب السقوط الذي يسبب كسور يصعب شفاؤها لدى هذه الشريحة العمرية وتلزمهم الفراش طويلا مما يعكر حالتهم الصحية والنفسية حسب تقديرها.