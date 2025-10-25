ترامب يسخر من الصحفية سونيا الدريدي بسبب لهجتها خلال مؤتمر بالبيت الأبيض

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fc830a389e63.17283197_qofnpjlhekimg.jpg width=100 align=left border=0>

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً جديداً بعد أن سخر علناً من مراسلة فرنسية خلال مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض، معتبراً أن لهجتها تحول دون فهم ما تقول، في واقعة أثارت ردود فعل واسعة على وسائل الإعلام وشبكات التواصل.



وخلال المؤتمر الذي خُصص للحديث عن مستجدات السلام في الشرق الأوسط، توجهت الصحفية سونيا دريدي، المراسلة المعتمدة لدى البيت الأبيض، بسؤال يتعلق بموقف الإدارة الأميركية من التصويت حول ضمّ الضفة الغربية. ترامب ردّ بقوله موجهاً كلامه للمدعي العام للولايات المتحدة (وزيرة العدل) Pam Bondi,: «هل يمكنكِ الإجابة من فضلك، لأنني لا أفهم كلمة مما تقول»، قبل أن يسأل الصحفية عن بلدها، ليعلق لاحقاً: «فرنسا؟ لهجة جميلة، لكننا لا نفهم ما تقولين».









ورغم ذلك عاد الرئيس الأميركي لاحقاً ليجيب عن السؤال مؤكداً أن إسرائيل "لن تتخذ أي إجراء في الضفة الغربية".



هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها دريدي أو غيرها من الصحفيين الدوليين تعليقات ساخرة من مسؤولين في الإدارة الأميركية. فقد سبق للنائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين أن استهدفت الصحفية ذاتها، منتقدة لهجتها وداعية إلى "إعادة النظر في دور الإعلام الأجنبي داخل الولايات المتحدة".

Merci pour les messages de soutien !

Il faut parfois s’accrocher quand on pose des questions à Donald Trump (avec un accent ou pas.) Mais l’important, c’est d’essayer d’obtenir une réponse. Et celle-ci, sur un sujet important, a été reprise par de nombreux médias internationaux. pic.twitter.com/EC8Wp2wrsV — Sonia Dridi (@Sonia_Dridi) October 24, 2025

يُذكر أن سونيا دريدي تعمل منذ أكثر من ثمانية أعوام في تغطية الشأن الأميركي وتعد من أبرز الوجوه الإعلامية الفرنسية في واشنطن، وقد علقت على الحادثة بالقول إن المهم هو الحصول على الإجابة، مهما كانت الظروف أو الأسلوب الذي تواجهه الصحافة في قاعة البيت الأبيض.

