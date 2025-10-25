Babnet   Latest update 09:19 Tunis

ترامب يسخر من الصحفية سونيا الدريدي بسبب لهجتها خلال مؤتمر بالبيت الأبيض

Publié le Samedi 25 Octobre 2025
      
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً جديداً بعد أن سخر علناً من مراسلة فرنسية خلال مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض، معتبراً أن لهجتها تحول دون فهم ما تقول، في واقعة أثارت ردود فعل واسعة على وسائل الإعلام وشبكات التواصل.

وخلال المؤتمر الذي خُصص للحديث عن مستجدات السلام في الشرق الأوسط، توجهت الصحفية سونيا دريدي، المراسلة المعتمدة لدى البيت الأبيض، بسؤال يتعلق بموقف الإدارة الأميركية من التصويت حول ضمّ الضفة الغربية. ترامب ردّ بقوله موجهاً كلامه للمدعي العام للولايات المتحدة (وزيرة العدل) Pam Bondi,: «هل يمكنكِ الإجابة من فضلك، لأنني لا أفهم كلمة مما تقول»، قبل أن يسأل الصحفية عن بلدها، ليعلق لاحقاً: «فرنسا؟ لهجة جميلة، لكننا لا نفهم ما تقولين».



ورغم ذلك عاد الرئيس الأميركي لاحقاً ليجيب عن السؤال مؤكداً أن إسرائيل "لن تتخذ أي إجراء في الضفة الغربية".

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها دريدي أو غيرها من الصحفيين الدوليين تعليقات ساخرة من مسؤولين في الإدارة الأميركية. فقد سبق للنائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين أن استهدفت الصحفية ذاتها، منتقدة لهجتها وداعية إلى "إعادة النظر في دور الإعلام الأجنبي داخل الولايات المتحدة".

يُذكر أن سونيا دريدي تعمل منذ أكثر من ثمانية أعوام في تغطية الشأن الأميركي وتعد من أبرز الوجوه الإعلامية الفرنسية في واشنطن، وقد علقت على الحادثة بالقول إن المهم هو الحصول على الإجابة، مهما كانت الظروف أو الأسلوب الذي تواجهه الصحافة في قاعة البيت الأبيض.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317278


*.*.*
All Radio in One    