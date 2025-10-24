كأس الاتحاد الإفريقي: الملعب التونسي والنجم الساحلي في مهمة مصيرية لقلب المعطيات وبلوغ دور المجموعات

يتطلع الملعب التونسي والنجم الساحلي إلى قلب المعطيات وتدارك خسارتهما ذهاباً 0-2 من أجل حجز تأشيرتي عبورهما إلى دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لدى استضافتهما على التوالي، لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني، أولمبيك آسفي المغربي غداً السبت بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقاً من الساعة الخامسة مساءً، ونيروبي يونايتد الكيني يوم الأحد بالملعب الأولمبي بسوسة على الساعة السادسة مساءً.



في المباراة الأولى، يدخل الملعب التونسي، متصدر ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى، مباراته برغبة جامحة في تحقيق ريمونتادا تخوّل له مواصلة مشواره في المسابقة القارية أمام منافس مغربي يحتل المركز الثامن في بطولته المحلية، لكنه بصدد تقديم أداء متميز في مشاركته الإفريقية التي استهلها في الدور التمهيدي الأول بفوز عريض على نيجيليك النيجري (6-0) في مجموع المباراتين.



ويعوّل فريقفي مسعاه نحو قلب الطاولة على تجانس خطوطه والإضافة النوعية التي ما فتئ يقدمها المنتدبون الجدد خلال هذا الموسم الكروي، على غرار، دون اعتبار الحركية التي يصنعها كل منفي الخط الأمامي.ولئن تبدو المهمة صعبة نسبياً، إلا أنها تبقى غير مستحيلة على أبناء المدربالذين يحدوهم عزم راسخ على قيادة الفريق مجدداً إلى منصة تتويج إحدى المسابقات الخارجية، وهو الذي لم يتذوق طعم هذا الإنجاز منذ إحرازه سنةلقبويُستوجب على كتيبة "الأحمر والأخضر" لكسب الرهانوإبداءفي التعامل مع فرص التسجيل، إلى جانب تفادي ارتكاب الأخطاء التي رافقت أداء الخط الخلفي في لقاء الذهاب، خاصة على مستوى محور الدفاع لتأمين شباك الحارس، خصوصاً وأنيملك لاعبين مهاريين بمقدورهم صنع الخطر وإحداث الفارق على غرارأما في المباراة الثانية، فسيكونتحت ضغط كبير من أجل تحقيقوتفاديمن شأنه أن يساهم في مزيد تعقيد وضعيته في ظلالتي يعاني منها في سباق البطولة، والتي كان آخرها خسارته أمامفي سوسة (1-2)، ما جعل الفريق يحتلبرصيدبعيداً عن تطلعات جماهيره.وسيحتاج النجم الساحلي إلىلتجاوز الوضعية الحرجة التي يمر بها، بداية من مباراة الأحد أمام، خاصة وأن فارق الإمكانيات وتاريخ الإنجازات القارية يصبّ في مصلحةالذي توّج بالمسابقة بشكلها القديم والجديد في(سنوات 1995 و1999 و2006 و2015).ويدرك زملاءأن أي نتيجة غير التأهل إلى دور المجموعات قد ترمي بهم أكثر إلىوتلقي بظلالها على الأجواء العامة التي تحيط بالفريق، سواء رياضياً أو إدارياً، الأمر الذي يحتم عليهملاستعادة ثقة الأنصار.وهو ما يمر عبروالضغط على المنافس لإرغامه على ارتكاب الأخطاء الدفاعية، للوصول إلى شباكه في مسعى إلى تكرار(3-0) بعد الخسارة ذهاباً بهدف دون رد.