الغرفة الوطنية لنساء صاحبات الأعمال تنظم في 28 اكتوبر 2025 يوماً إعلامياً حول نظام "المبادر الذاتي "

Publié le Vendredi 24 Octobre 2025
      
تنظم الغرفة الوطنية لنساء صاحبات الأعمال بالشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومؤسسة "كونراد أديناور" بتونس، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، يوماً إعلامياً هاماً ومخصصاً للتعريف بنظام "المبادر الذاتي"

ويهدف هذا الحدث الذي سيلتئم يوم الثلاثاء 28 اكتوبر 2025، إلى إلقاء الضوء على هذا النظام الجديد، وتقديم شرح وافٍ للمزايا والالتزامات والفرص التي يتيحها، خصوصاً لنساء ورجال الأعمال الراغبين في الانطلاق بمشاريعهم بطريقة مبسطة ومنظمة.



ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار دعم جهود ريادة الأعمال، لا سيما ريادة الأعمال النسائية، وتوفير كل المعلومات الضرورية لتمكين المستثمرين من الاستفادة القصوى من الإطار القانوني الجديد للمقاول الذاتي.

ونظام "المبادر الذاتي" هو نظام قانوني يهدف إلى تنظيم عمل الأفراد في القطاعات غير المنظمة وتقديم حوافز لهم.

كما يتيح النظام للفرد ممارسة نشاط اقتصادي فردي مع الاستفادة من مزايا اجتماعية وجبائية وتمويلية.

ويتضمن نظام المبادر الذاتي مزايا الحماية الاجتماعية، ونظام ضريبي مبسط، وتمويلات بقروض تفاضلية، بالإضافة إلى دعم فني وتكوين في مراحل تأسيس المشروع.


