Babnet   Latest update 13:11 Tunis

عماد أولاد جبريل: في سابقة غير معهودة وزارة المالية تقدت بمشروع قانون المالية دون أن تُرفقه بوثيقة شرح الأسباب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fb58007ed2b1.10039276_kemnqhofgplij.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 11:35 قراءة: 1 د, 10 ث
      
كشف النائب بمجلس نواب الشعب، عماد أولاد جبريل، عن تقدّم وزارة المالية بمشروع قانون المالية لسنة 2026 دون إرفاقه بوثيقة شرح الأسباب، في إجراء وصفه بـ"السابقة التاريخية وغير المألوفة" في المسار التشريعي التونسي.

وأكد النائب أن وثيقة شرح الأسباب تمثل جزءا جوهريا من الملف القانوني، إذ تُقدَّم من خلالها التفسيرات والمبررات المتعلقة بكل فصل من فصول مشروع القانون، بما يتيح للبرلمان تقييم الخيارات الاقتصادية والجبائية على أسس واضحة وشفافة.



واعتبر أولاد جبريل أن هذا التجاوز "لا يمكن اعتباره مجرد سهو إداري"، بل يعكس – وفق تعبيره – اختلالاً عميقاً في المنهجية المتبعة داخل وزارة المالية وتراجعاً في مستوى الانضباط المؤسسي الذي يُفترض أن يميز إحدى أهم الوزارات السيادية في الدولة.

وشدد على أن غياب الوثيقة التفسيرية يحدّ من قدرة اللجان البرلمانية على دراسة مشروع الميزانية دراسة دقيقة ومسؤولة، ويضعف من آليات الرقابة التي يضطلع بها البرلمان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لفهم خلفيات السياسات المالية المقترحة.

وأشار النائب إلى أن عرض مشروع قانون بهذا الحجم دون خلفية تفسيرية واضحة يمثل انحرافاً عن الممارسات الإدارية السليمة، ويعد مؤشراً مقلقاً على تراجع معايير الشفافية والمساءلة، في ظرف تحتاج فيه البلاد إلى رؤية مالية واضحة ومصارحة للرأي العام حول الخيارات الاقتصادية للدولة.

ودعا عماد أولاد جبريل وزارة المالية إلى استعادة منهجية العمل المؤسسي القائمة على الشرح والتفسير وتقديم المبررات القانونية والاقتصادية, معتبراً أن "إدارة المال العام لا تُدار في الظلّ ولا تُصاغ الميزانية بلا منطق واضح".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317216


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أوكتوبر 2025 | 2 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:33
15:07
12:10
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet27°
26° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-21
31°-20
30°-20
23°-18
23°-16
  • Avoirs en devises
    24944,9

  • (23/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40934 DT        1$ =2,93994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    