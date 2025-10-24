Babnet   Latest update 08:29 Tunis

المجمع الكيميائي ينظر في تفعيل مناظرة يعود تاريخها الي سنة 2015 لانتداب 1600 عون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fb1e8641b699.49478182_hkpflejnimogq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 07:32
      
أكدت النائبة عن ولاية قابس نور الهدى السبايطي، يوم أمس الخميس 23 أكتوبر 2025، في تدخل مباشر عبر إذاعة "الديوان" ضمن برنامج 60 دقيقة، أن جلسة تُعقد بالعاصمة داخل مقر الإدارة العامة للمجمع الكيميائي التونسي للنظر في تفعيل مناظرة انتداب 1600 عون تعود إلى سنة 2015، من بينهم 540 عوناً مخصّصين لولاية قابس.

رفض تفعيل المناظرة في هذا التوقيت


النائبة جدّدت موقفها الرافض لهذه الخطوة، معتبرة أن:

"في قابس نريد حياة، نريد قرارات وليس مناظرات"

وأوضحت أن تفعيل المناظرة في هذا التوقيت يعتبر استفزازاً لأهالي الجهة الذين خرجوا مؤخراً في احتجاجات واسعة للمطالبة بإيقاف نشاط الوحدات الملوّثة بالمجمع الكيميائي، مؤكدة أن الأولوية هي إنقاذ الأرواح وتحسين الوضع البيئي والصحي وليس فتح باب الانتدابات في مؤسسات ملوّثة ومرفوضة شعبياً.

وأضافت السبايطي أنه لم يتم استدعاء أي نائب للحضور في هذه الجلسة، مشيرة إلى أنها لن تحضر حتى لو وُجّهت لها دعوة، لأنها ملتزمة بالاصطفاف إلى جانب إرادة الشعب الذي انتخبها.


وتساءلت النائبة عن دوافع تفعيل مناظرة قديمة بعد عشر سنوات من الإعلان عنها، قائلة:
"لماذا الآن؟ لماذا في ظل حالة الاحتقان والاختناق البيئي التي تعيشها قابس؟"
"نحن في انتظار قرارات عاجلة توقف التلوث وتحمي حياة المواطنين، وليس قرارات توظيف وهمية."


وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه ولاية قابس تصعيداً شعبياً واسعاً رفضاً لاستمرار الأنشطة الصناعية الملوّثة داخل المجمع الكيميائي، وسط مطالب بإغلاق الوحدات أو نقلها خارج المناطق السكنية.



