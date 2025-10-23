موجة غضب عربية ترد على تصريحات "مهينة" لوزير المالية الإسرائيلي تجاه السعودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670775eb79e5e4.29262926_hqknlioefgmjp.jpg width=100 align=left border=0>

أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش موجة واسعة من الاستنكار في الأوساط العربية، بعد أن أدلى بتصريح وُصف بأنه مهين للمملكة العربية السعودية، وذلك في سياق رفضه لفكرة التطبيع المشروط بقيام دولة فلسطينية.



وقال سموتريتش في تصريح أثار جدلا كبيرا: "إذا قالت لنا السعودية: تطبيع مقابل دولة فلسطينية، أيها الأصدقاء، لا شكرا. استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية". وقد انتشر هذا التصريح بشكل واسع على منصة "أكس" (تويتر سابقا)، حيث تفاعل معه آلاف المستخدمين العرب بردود غاضبة ومنددة بما اعتبروه إساءة مباشرة للمملكة العربية السعودية والشعب العربي.









الصحفية اللبنانية ليلى نقولا وصفت الوزير الإسرائيلي بعبارة "الوقح"، في حين كتب ناشطون أن "لغة الاستعلاء لا تبني سلاماً ولا تحقق استقراراً، فالتنمية تبدأ من احترام الشعوب لا من ازدرائها"، مشيرين إلى أن السعودية ماضية في مسارها بثقة ووعي استراتيجي.

وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش في مؤتمر قبل قليل :



"إذا كان شرط السعودية للتطبيع هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ، فنقول : لا ، شكرا ، ليستمروا في ركوب الجمال و سنكمل نحن التنمية"



- المتطرفون في إسرائيل منذ مؤتمر نيويورك وقبله يشعرون بغضب من السعودية وموقفها الواضح pic.twitter.com/DbJF9ioT9P — مالك الروقي (@alrougui) October 23, 2025

