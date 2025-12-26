السجن المؤبد لصاحب شركة وهمية أغتصب طالبة وقتلها

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالحكم بالسجن مدى الحياة في حقّ شخص أدين بقتل طالبة بعد اغتصابها، في جريمة تعود إلى سنة 2023 بجهة رواد.وتفيد المعطيات القضائية بأن المتهم اعترف باستدراج الضحية بعد إيهامها بأنه صاحب شركة تشغيل، قبل أن يعمد إلى اغتصابها وقتلها، ثم دفن جثتها داخل منزله بجهة رواد.