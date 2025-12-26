Babnet   Latest update 09:22 Tunis

السجن المؤبد لصاحب شركة وهمية أغتصب طالبة وقتلها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Decembre 2025
      
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالحكم بالسجن مدى الحياة في حقّ شخص أدين بقتل طالبة بعد اغتصابها، في جريمة تعود إلى سنة 2023 بجهة رواد.
وتفيد المعطيات القضائية بأن المتهم اعترف باستدراج الضحية بعد إيهامها بأنه صاحب شركة تشغيل، قبل أن يعمد إلى اغتصابها وقتلها، ثم دفن جثتها داخل منزله بجهة رواد.
