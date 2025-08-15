القبض على شاب قتل والده ودفن جثته في القصرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689f1f045e1385.73996096_jilnhmekqpgof.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنت وحدات الأمن، أمس، من إلقاء القبض على شاب في الثلاثين من عمره ارتكب جريمة قتل والده في حي الزهور بولاية القصرين، قبل أن يفرّ إلى العاصمة في محاولة للاختفاء.



وفق معطيات جريدة الشروق التونسية ، عاد الجاني إلى منزل العائلة ليلة الأحد، ودخل عبر الحائط الأمامي بدل الباب الرئيسي، حيث اعترضه والده. نشب خلاف بينهما تطور إلى قيام الابن بطعن والده بسكين كان يخفيه، ثم حاول إخفاء الجثة بدفنها في مخزن خلف المنزل، معتقدًا أنه سيتفادى كشف الجريمة.

