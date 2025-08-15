Babnet   Latest update 13:12 Tunis

القبض على شاب قتل والده ودفن جثته في القصرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689f1f045e1385.73996096_jilnhmekqpgof.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 12:48
      
تمكنت وحدات الأمن، أمس، من إلقاء القبض على شاب في الثلاثين من عمره ارتكب جريمة قتل والده في حي الزهور بولاية القصرين، قبل أن يفرّ إلى العاصمة في محاولة للاختفاء.

وفق معطيات جريدة الشروق التونسية ، عاد الجاني إلى منزل العائلة ليلة الأحد، ودخل عبر الحائط الأمامي بدل الباب الرئيسي، حيث اعترضه والده. نشب خلاف بينهما تطور إلى قيام الابن بطعن والده بسكين كان يخفيه، ثم حاول إخفاء الجثة بدفنها في مخزن خلف المنزل، معتقدًا أنه سيتفادى كشف الجريمة.



بعد تنفيذ جريمته، غادر القاتل نحو العاصمة واتصل بصديق له لإيوائه، بدعوى البحث عن عمل. لاحقًا، وبالتنسيق بين الأجهزة الأمنية بالقصرين والعاصمة، تم تحديد مكانه في منطقة باب سويقة بعد فتحه لهاتفه الجوال، ليتم إيقافه وإحالته على الجهات القضائية.

عدد من الشهادات التي تداولها مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن المتهم مدمن مخدرات ومعروف بسلوكه المنحرف في الجهة، فيما أشار أحد الجيران إلى أن رائحة الجثة هي التي قادت لاكتشاف الجريمة.

تصريح الناطق باسم محاكم القصرين

وكان عماد العمري، الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، أكد لجريدة الشروق أن الوحدات الأمنية عثرت على جثة كهل مقطوعة الرأس ومدفونة في مخزن خلف المنزل، وتم فتح تحقيق في الغرض. وأكد أنه تم القبض على ابن الضحية في العاصمة، وسيتم تسلمه للتحقيق معه حول ملابسات الجريمة ودوافعها.


0 de 0 commentaires pour l'article 313388


الجمعة 15 أوت 2025
