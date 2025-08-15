القبض على شاب قتل والده ودفن جثته في القصرين
تمكنت وحدات الأمن، أمس، من إلقاء القبض على شاب في الثلاثين من عمره ارتكب جريمة قتل والده في حي الزهور بولاية القصرين، قبل أن يفرّ إلى العاصمة في محاولة للاختفاء.
وفق معطيات جريدة الشروق التونسية ، عاد الجاني إلى منزل العائلة ليلة الأحد، ودخل عبر الحائط الأمامي بدل الباب الرئيسي، حيث اعترضه والده. نشب خلاف بينهما تطور إلى قيام الابن بطعن والده بسكين كان يخفيه، ثم حاول إخفاء الجثة بدفنها في مخزن خلف المنزل، معتقدًا أنه سيتفادى كشف الجريمة.
بعد تنفيذ جريمته، غادر القاتل نحو العاصمة واتصل بصديق له لإيوائه، بدعوى البحث عن عمل. لاحقًا، وبالتنسيق بين الأجهزة الأمنية بالقصرين والعاصمة، تم تحديد مكانه في منطقة باب سويقة بعد فتحه لهاتفه الجوال، ليتم إيقافه وإحالته على الجهات القضائية.
عدد من الشهادات التي تداولها مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن المتهم مدمن مخدرات ومعروف بسلوكه المنحرف في الجهة، فيما أشار أحد الجيران إلى أن رائحة الجثة هي التي قادت لاكتشاف الجريمة.
