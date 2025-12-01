Babnet   Latest update 10:12 Tunis

قرار قضائي في حق لاعب دولي سابق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 09:04
      
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ، تاجيل محاكمة لاعب دولي سابق ووزير اسبق وعدد من اصهار الرئيس الراحل بن علي وذلك في قضىة فساد مالي واداري لجلسة جانفي المقبل .
يذكر ان الاعب المذكور حضر جلسة المحاكمة كما مثل معه وزير أسبق في حين تخلف بقية المتهمين عن الحضور .


