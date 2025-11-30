Babnet   Latest update 16:55 Tunis

الرابطة الثانية - نتائج مقابلات المجموعة الثانية

Publié le Dimanche 30 Novembre 2025 - 16:45
      
في ما يلي نتائج الدفعة الثانية للجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الخاصة بـالمجموعة الثانية، والتي أُقيمت اليوم الأحد:

الأحد 30 نوفمبر 2025


المجموعة الثانية


* جمعية أريانة – أمل بوشمة: 3 - 2
* النادي القربي – أولمبيك سيدي بوزيد: 2 - 0
* جندوبة الرياضية – قوافل قفصة: 4 - 0
* اتحاد قصور الساف – سبورتينغ المكنين: 4 - 2
* نسر جلمة – تقدّم ساقية الداير: 0 - 0
* الملعب القابسي – مستقبل القصرين: 2 - 0
* هلال الرديف – القلعة الرياضية: 2 - 1

الترتيب

ن – ل

* الملعب القابسي: 24 – 11
* تقدم ساقية الداير: 22 – 11
* جندوبة الرياضية: 19 – 11
* اتحاد قصور الساف: 18 – 11
* مستقبل القصرين: 17 – 11
* قوافل قفصة: 15 – 11
* هلال الرديف: 15 – 11
* القلعة الرياضية: 14 – 11
* جمعية أريانة: 14 – 11
* النادي القربي: 14 – 11
* سبورتينغ المكنين: 11 – 11
* أمل بوشمة: 11 – 11
* نسر جلمة: 7 – 11
* أولمبيك سيدي بوزيد: 6 – 11

السبت 29 نوفمبر 2025

المجموعة الأولى

* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – نادي حمام الأنف: 0 - 0
* أمل حمام سوسة – محيط قرقنة: 3 - 1
* هلال الشابة – بعث بوحجلة: 0 - 0
* سكك الحديد الصفاقسي – هلال مساكن: 3 - 0
* كوكب عقارب – اتحاد بوسالم: 0 - 0
* اتحاد تطاوين – مكارم المهدية: 0 - 0

الاثنين 1 ديسمبر 2025

جمعية مقرين – سبورتينغ بن عروس
الحكم: حمزة جعيد

الترتيب

ن – ل

* نادي حمام الأنف: 26 – 11
* اتحاد تطاوين: 21 – 11
* أمل حمام سوسة: 20 – 11
* سبورتينغ بن عروس: 19 – 10
* هلال مساكن: 19 – 11
* بعث بوحجلة: 18 – 11
* جمعية مقرين: 13 – 10
* مكارم المهدية: 13 – 11
* سكك الحديد الصفاقسي: 12 – 11
* هلال الشابة: 12 – 11
* اتحاد بوسالم: 9 – 11
* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة: 8 – 11
* محيط قرقنة: 8 – 11
* كوكب عقارب: 6 – 11


