الرابطة الثانية - نتائج مقابلات المجموعة الثانية

في ما يلي نتائج الدفعة الثانية للجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الخاصة بـالمجموعة الثانية، والتي أُقيمت اليوم الأحد:



الأحد 30 نوفمبر 2025





المجموعة الثانية





* جمعية أريانة – أمل بوشمة: 3 - 2

* النادي القربي – أولمبيك سيدي بوزيد: 2 - 0

* جندوبة الرياضية – قوافل قفصة: 4 - 0

* اتحاد قصور الساف – سبورتينغ المكنين: 4 - 2

* نسر جلمة – تقدّم ساقية الداير: 0 - 0

* الملعب القابسي – مستقبل القصرين: 2 - 0

* هلال الرديف – القلعة الرياضية: 2 - 1



الترتيب

ن – ل



* الملعب القابسي: 24 – 11

* تقدم ساقية الداير: 22 – 11

* جندوبة الرياضية: 19 – 11

* اتحاد قصور الساف: 18 – 11

* مستقبل القصرين: 17 – 11

* قوافل قفصة: 15 – 11

* هلال الرديف: 15 – 11

* القلعة الرياضية: 14 – 11

* جمعية أريانة: 14 – 11

* النادي القربي: 14 – 11

* سبورتينغ المكنين: 11 – 11

* أمل بوشمة: 11 – 11

* نسر جلمة: 7 – 11

* أولمبيك سيدي بوزيد: 6 – 11



السبت 29 نوفمبر 2025

المجموعة الأولى



* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – نادي حمام الأنف: 0 - 0

* أمل حمام سوسة – محيط قرقنة: 3 - 1

* هلال الشابة – بعث بوحجلة: 0 - 0

* سكك الحديد الصفاقسي – هلال مساكن: 3 - 0

* كوكب عقارب – اتحاد بوسالم: 0 - 0

* اتحاد تطاوين – مكارم المهدية: 0 - 0



الاثنين 1 ديسمبر 2025

جمعية مقرين – سبورتينغ بن عروس

الحكم: حمزة جعيد



الترتيب

ن – ل



* نادي حمام الأنف: 26 – 11

* اتحاد تطاوين: 21 – 11

* أمل حمام سوسة: 20 – 11

* سبورتينغ بن عروس: 19 – 10

* هلال مساكن: 19 – 11

* بعث بوحجلة: 18 – 11

* جمعية مقرين: 13 – 10

* مكارم المهدية: 13 – 11

* سكك الحديد الصفاقسي: 12 – 11

* هلال الشابة: 12 – 11

* اتحاد بوسالم: 9 – 11

* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة: 8 – 11

* محيط قرقنة: 8 – 11

* كوكب عقارب: 6 – 11