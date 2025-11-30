Babnet   Latest update 07:47 Tunis

الشركة التونسية للكهرباء والغاز توضح بشأن حادث إنفجار أنبوب غاز بجهة المروج ليلة السبت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692bde8d08a1d8.76102192_jgphiofemlknq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 30 Novembre 2025 - 02:01
      
أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في بلاغ توضيحي لها، بأن التحقيقات الأولية في خصوص حادث إنفجار أنبوب غاز، الذي جد ليلة أمس السبت بجهة المروج (ولاية بن عروس)، أثبتت أن الشبكة الخارجية للغاز والعدادات لم تتضرر، وهو ما يعني أنها ليست المتسببة في الانفجار.

وأضافت الشركة في بلاغها، أن التحقيقات الأولية أثبتت كذلك أن تسرب الغاز صار على مستوى الشبكة الداخلية للمنزل المتضرر وليس في أنبوب غاز، خلافا لما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.



وأكدت أن وحداتها الفنية، تحولت على عين المكان فور إعلامها بخبر الإنفجار، للقيام بالتدخلات الضرورية بالتنسيق مع مختلف الأطراف من حماية مدنية وأمن.

وأعلنت الشركة، أنها ستقوم لاحقا بنشر بلاغ توضيحي، بعد الانتهاء من كل التحقيقات التقنية والتثبت في كل تفاصيل الحادث، بالتنسيق مع باقي الأطراف.


