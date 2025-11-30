Babnet   Latest update 07:47 Tunis

وزارة الصناعة تدعم جهود الغرفة التونسية الايطالية للتجارة في مساندة المؤسسات التونسية للولوج للسوق الإيطالية/ وائل شوشان

Publié le Dimanche 30 Novembre 2025 - 07:47
      
اكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي،وائل شوشان التزام وزارة الصناعة بدعم جهود الغرفة التونسية الايطالية للتجارة والصناعة في تعزيز منظومة الأعمال ،وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، ومساندة المؤسسات التونسية للولوج للسوق الإيطالية وإحداث فرص عمل جديدة، وذلك لدى إشرافه على موكب إحياء الذكرى 40 لتأسيس الغرفة

وشهدت التظاهرة حضور سفير إيطاليا بتونس، أليساندرو بروناس، ورئيس الغرفة ،مراد فرادي،وأعضاء الغرفة ،وعدد من المستثمرين التونسيين والايطاليين ،وأصحاب المؤسسات الفاعلين في المجال الاقتصادي

وأشار كاتب الدولة وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، إلى أهمية هذه التظاهرة التي تعكس متانة العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة ،وما شهدته من تطور في السنوات الأخيرة


وأبرز الدور المحوري للغرفة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الاستثمارات المشتركة وتسهيل المبادلات ،إضافة إلى مساندة المبادرات التي تدعم انتقال بلادنا نحو اقتصاد يفتح آفاق جديدة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين
واستعرض في هذا السياق، الفرص المتاحة للشراكة خاصة مع عديد المشاريع، على غرار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ألماد" الهادف لضمان الأمن الطاقي للبلدين والنهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة
ومثلت هذه التظاهرة مناسبة تم خلالها استعراض مسيرة الغرفة وأبرز إنجازاتها خلال أربعة عقود من النشاط، سيما في قطاعات الصناعة والطاقة وآفاق التعاون المستقبلي بين المستثمرين التونسيين والايطاليين


