رابطة الأبطال الافريقية - الترجي الرياضي يرفع التحدي على أرض بيترو أتليتيكو الأنغولي لافتكاك الصدارة

يخوض الترجي الرياضي التونسي غدا السبت على الساعة الخامسة مساء مباراة حاسمة أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي في لواندا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية، بهدف تعويض عثرة الجولة الافتتاحية أمام الملعب المالي والعودة بنتيجة إيجابية تتيح له افتكاك الصدارة.



غيابات مؤثرة وتمشٍّ تكتيكي معقّد



منافس قوي على أرضه وأمام جماهيره



ضغط إضافي وردّة فعل منتظرة



سجلّ المواجهات



طاقم التحكيم



يدخل الترجي المواجهة، أبرزهم:* يوسف البلايلي* يان ساس* إبراهيم كايتا* محمد أمين توغايوتفرض هذه الغيابات على المدربالبحث عن حلول تضمن التوازن الهجومي والنجاعة أمام المرمى، خصوصا بعد إهدار نقطتين في مستهل المشوار القاري.يواجه الترجي منافسا قويا استهل بدوره المسابقة بانتصار ثمين خارج قواعده على سيمبا التنزاني. ويضم بيترو أتلتيكو لاعبين بارزين على غرار:* بيني* جيلبيرتو* أندرسون كروز* تياغو رايسوسيستفيد الفريق الأنغولي منلاقتناص فوز ثان يعزّز به موقعه في الصدارة.تُعدّ مباراة لواندا أصعب اختبار للترجي منذ بداية الموسم، في ظل الضغوطات التي خلّفتها الجولة الأولى. ويعوّل الفريق على خبرته القارية لاستعادة ثوابته الفنية المتمثلة في:* الضغط العالي* تنويع نسق اللعب* استثمار الكرات الثابتةوذلك للعودة بالعلامة الكاملة وتأكيد طموحه في لعب الأدوار الأولى قاريا.آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في دور المجموعات لموسم 2023-2024 وانتهت مباراتاهما بالتعادل السلبي. فيما يبقى أبرز لقاء بينهماحين توّج الترجي باللقب بعد فوزه إيابا 2-0 بالمنزه.سيدير اللقاء الحكم الكونغوليبمساعدة غيلان نجيلا، موانيا مبيلزي ويانيك مالالا.