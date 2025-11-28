Babnet   Latest update 10:33 Tunis

رابطة الأبطال الافريقية - الترجي الرياضي يرفع التحدي على أرض بيترو أتليتيكو الأنغولي لافتكاك الصدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69296bff93cc82.25360296_hiqjonfglmpek.jpg width=100 align=left border=0>
صورة أرشيفية
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 10:29 قراءة: 1 د, 18 ث
      
يخوض الترجي الرياضي التونسي غدا السبت على الساعة الخامسة مساء مباراة حاسمة أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي في لواندا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية، بهدف تعويض عثرة الجولة الافتتاحية أمام الملعب المالي والعودة بنتيجة إيجابية تتيح له افتكاك الصدارة.

غيابات مؤثرة وتمشٍّ تكتيكي معقّد


يدخل الترجي المواجهة منقوصا من عدد من عناصره الأساسية، أبرزهم:


* يوسف البلايلي
* يان ساس
* إبراهيم كايتا
* محمد أمين توغاي

وتفرض هذه الغيابات على المدرب ماهر الكنزاري البحث عن حلول تضمن التوازن الهجومي والنجاعة أمام المرمى، خصوصا بعد إهدار نقطتين في مستهل المشوار القاري.

منافس قوي على أرضه وأمام جماهيره

يواجه الترجي منافسا قويا استهل بدوره المسابقة بانتصار ثمين خارج قواعده على سيمبا التنزاني. ويضم بيترو أتلتيكو لاعبين بارزين على غرار:

* بيني
* جيلبيرتو
* أندرسون كروز
* تياغو رايس

وسيستفيد الفريق الأنغولي من عاملي الأرض والجمهور لاقتناص فوز ثان يعزّز به موقعه في الصدارة.

ضغط إضافي وردّة فعل منتظرة

تُعدّ مباراة لواندا أصعب اختبار للترجي منذ بداية الموسم، في ظل الضغوطات التي خلّفتها الجولة الأولى. ويعوّل الفريق على خبرته القارية لاستعادة ثوابته الفنية المتمثلة في:

* الضغط العالي
* تنويع نسق اللعب
* استثمار الكرات الثابتة

وذلك للعودة بالعلامة الكاملة وتأكيد طموحه في لعب الأدوار الأولى قاريا.

سجلّ المواجهات

آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في دور المجموعات لموسم 2023-2024 وانتهت مباراتاهما بالتعادل السلبي. فيما يبقى أبرز لقاء بينهما نهائي كأس الكونفدرالية 1997 حين توّج الترجي باللقب بعد فوزه إيابا 2-0 بالمنزه.

طاقم التحكيم

سيدير اللقاء الحكم الكونغولي جون جاك ندالا بمساعدة غيلان نجيلا، موانيا مبيلزي ويانيك مالالا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319351


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 نوفمبر 2025 | 7 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:11
05:39
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet15°
11° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
17°-11
19°-11
18°-11
19°-12
  • Avoirs en devises
    24841,2

  • (27/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41331 DT        1$ =2,94916 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/11)   1021,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*