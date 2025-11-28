رابطة الأبطال الافريقية - الترجي الرياضي يرفع التحدي على أرض بيترو أتليتيكو الأنغولي لافتكاك الصدارة
يخوض الترجي الرياضي التونسي غدا السبت على الساعة الخامسة مساء مباراة حاسمة أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي في لواندا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية، بهدف تعويض عثرة الجولة الافتتاحية أمام الملعب المالي والعودة بنتيجة إيجابية تتيح له افتكاك الصدارة.
غيابات مؤثرة وتمشٍّ تكتيكي معقّد
غيابات مؤثرة وتمشٍّ تكتيكي معقّد
يدخل الترجي المواجهة منقوصا من عدد من عناصره الأساسية، أبرزهم:
* يوسف البلايلي
* يان ساس
* إبراهيم كايتا
* محمد أمين توغاي
وتفرض هذه الغيابات على المدرب ماهر الكنزاري البحث عن حلول تضمن التوازن الهجومي والنجاعة أمام المرمى، خصوصا بعد إهدار نقطتين في مستهل المشوار القاري.
منافس قوي على أرضه وأمام جماهيرهيواجه الترجي منافسا قويا استهل بدوره المسابقة بانتصار ثمين خارج قواعده على سيمبا التنزاني. ويضم بيترو أتلتيكو لاعبين بارزين على غرار:
* بيني
* جيلبيرتو
* أندرسون كروز
* تياغو رايس
وسيستفيد الفريق الأنغولي من عاملي الأرض والجمهور لاقتناص فوز ثان يعزّز به موقعه في الصدارة.
ضغط إضافي وردّة فعل منتظرةتُعدّ مباراة لواندا أصعب اختبار للترجي منذ بداية الموسم، في ظل الضغوطات التي خلّفتها الجولة الأولى. ويعوّل الفريق على خبرته القارية لاستعادة ثوابته الفنية المتمثلة في:
* الضغط العالي
* تنويع نسق اللعب
* استثمار الكرات الثابتة
وذلك للعودة بالعلامة الكاملة وتأكيد طموحه في لعب الأدوار الأولى قاريا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319351