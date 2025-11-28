Babnet   Latest update 09:16 Tunis

ملف “التآمر على أمن الدولة”: عدم سماع الدعوى في حق حطاب بن سلامة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914445d3edc54.26337662_hpqilfengjokm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 09:05 قراءة: 1 د, 3 ث
      
قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم، بـ عدم سماع الدعوى في حق حطاب بن سلامة، وذلك في إطار نظرها في ملف ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

وكان بن سلامة قد صدر في شأنه حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات، إثر توجيه تهمة إليه بتسويغ سيارته لأحد المتهمين في الملف. وبعد مراجعة الملف استئنافيًا، قرّرت المحكمة إسقاط التتبع عنه وإعلان عدم سماع الدعوى.



وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر اليوم الجمعة، حكماً نهائياً في ملف ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة ضد المتهمين الموقوفين بين 10 أعوام و45 عاماً سجناً، . كما قضت المحكمة في شأن أحد المتهمين الموقوفين بـ عدم سماع الدعوى.


بالنسبة للمتهمين بحالة سراح، فقد صدرت في حقّهم عقوبات تراوحت بين 5 أعوام و35 عاماً سجناً، مع إصدار حكم بعدم سماع الدعوى في شأن متهمين اثنين.

كما أقرّت المحكمة العقوبات الابتدائية الصادرة سابقاً ضد المتهمين بحالة فرار، وهي 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل، مع الترفيع في العقوبة بالنسبة إلى عدد منهم لتصل إلى 43 سنة سجناً مع النفاذ العاجل.


إضافة إلى العقوبات السجنية، أصدرت المحكمة خطايا مالية متفاوتة ضد بعض المتهمين، مع مصادرة الأموال الراجعة لهم والمودعة في الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المالية التونسية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319344


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 نوفمبر 2025 | 7 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:11
05:39
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
10° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-11
19°-11
18°-11
19°-12
  • Avoirs en devises
    24841,2

  • (27/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41331 DT        1$ =2,94916 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/11)   1021,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*