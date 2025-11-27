بعد قرار الافراج على سنية الدهماني,, نقابة الصحفيين تجدد مطالبتها بإطلاق سراح الصحفيين الموقوفين

ونبهت إلى خطورة تواصل الزج بالصحفيين في السجون على خلفية عملهم الصحفي وما يمثله من "اعتداء صارخ على حرية الصحافة وحرية التعبير وخطر مباشر على حق المواطن في الحصول على المعلومة الذي هو حقّ دستوري مكفول لا يمكن المساس به تحت أيّ ذريعة".وأكدت أنّ "محاولات إسكات الأصوات الحرة لن تزيد القطاع إلاّ إصرارا على الدفاع عن رسالته ودوره في كشف الحقائق و لعب دوره الرقابي".وهنأت عائلة الاستاذة سنية الدهماني وزملاءها بعد صدور قرا الإفراج عنها استجابة لطلب السراح الشرطي الذي تقدمت به هيئة الدفاع، مذكرة بأن الدهماني "بقيت مسجونة ظلما لمدة سنة ونصف حيث واجهت 5 قضايا منها أربعة على معنى المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال لضرب حرية الصحافة وحرية التعبير".وأكدت نقابة الصحفيين في بيانها أن "الحرية هي القاعدة التي ينطلق منها النظام الإجرائي، بينما يبقى الإيقاف أو سلب الحرية إجراءً استثنائيا لا يُلجأ إليه إلا للضرورة القصوى ووفق ضوابط صارمة تضمن عدم المساس بحقوق الأفراد أو تجاوز مبدأ المشروعية".يذكر أن مصدرا مطلعا صرح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، بأنه صدر بتاريخ اليوم 27 نوفمبر 2025 عن وزيرة العدل قرار في السراح الشرطي عن السجينة سنية الدهماني بما يفضي الى الافراج عنها من السجن.