Babnet   Latest update 14:49 Tunis

بعد قرار الافراج على سنية الدهماني,, نقابة الصحفيين تجدد مطالبتها بإطلاق سراح الصحفيين الموقوفين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692850642016d6.96018304_knilhmgpqefoj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 14:20 قراءة: 1 د, 24 ث
      
جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مطالبتها بـ إطلاق سراح الصحفيين شذى الحاج مبارك و مراد الزغيدي ومقدم البرامج برهان بسيس، وذلك بعد صدور قرار الإفراج عن المحامية والمعلقة الصحفية سنية الدهماني اليوم الخميس

ودعت النقابة، في بيان لها اليوم، إلى الكفّ عن "توظيف القضاء والملاحقات العدلية لاستهداف الصحفيين وترهيبهم عبر المرسوم 54 وقوانين زجريّة أخرى كمجلة الاتصالات والمجلة الجزائرية".

أخبار ذات صلة:
الافراج عن سنية الدهماني...


ونبهت إلى خطورة تواصل الزج بالصحفيين في السجون على خلفية عملهم الصحفي وما يمثله من "اعتداء صارخ على حرية الصحافة وحرية التعبير وخطر مباشر على حق المواطن في الحصول على المعلومة الذي هو حقّ دستوري مكفول لا يمكن المساس به تحت أيّ ذريعة".
وأكدت أنّ "محاولات إسكات الأصوات الحرة لن تزيد القطاع إلاّ إصرارا على الدفاع عن رسالته ودوره في كشف الحقائق و لعب دوره الرقابي".

وهنأت عائلة الاستاذة سنية الدهماني وزملاءها بعد صدور قرا الإفراج عنها استجابة لطلب السراح الشرطي الذي تقدمت به هيئة الدفاع، مذكرة بأن الدهماني "بقيت مسجونة ظلما لمدة سنة ونصف حيث واجهت 5 قضايا منها أربعة على معنى المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال لضرب حرية الصحافة وحرية التعبير".

وأكدت نقابة الصحفيين في بيانها أن "الحرية هي القاعدة التي ينطلق منها النظام الإجرائي، بينما يبقى الإيقاف أو سلب الحرية إجراءً استثنائيا لا يُلجأ إليه إلا للضرورة القصوى ووفق ضوابط صارمة تضمن عدم المساس بحقوق الأفراد أو تجاوز مبدأ المشروعية".

يذكر أن مصدرا مطلعا صرح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، بأنه صدر بتاريخ اليوم 27 نوفمبر 2025 عن وزيرة العدل قرار في السراح الشرطي عن السجينة سنية الدهماني بما يفضي الى الافراج عنها من السجن.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319291


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 27 نوفمبر 2025 | 6 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:09
05:38
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet14°
14° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
16°-8
17°-10
18°-10
18°-11
  • Avoirs en devises
    24781,9

  • (26/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41094 DT        1$ =2,95744 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/11)   1021,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*