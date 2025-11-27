الصين.. قتلى في أسوأ حادث سكك حديدية منذ أكثر من عقد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6927edb8f362a5.23799058_gkminhpeflqjo.jpg width=100 align=left border=0>

قال مسؤولون في مدينة كونمينغ جنوب غرب الصين إن قطارا صدم مجموعة من عمال السكك الحديدية الخميس، مما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة اثنين آخرين.



وأضاف المسؤولون أن القطار، الذي كان يختبر معدات الكشف عن الزلازل، صدم عمالا في جزء منحني من السكة الحديدية في محطة سكة حديد لويانغ تاون بالمدينة.









وأضافوا في بيان أن المحطة في مقاطعة يونان استأنفت خدماتها بشكل طبيعي، ويجري التحقيق في سبب الحادث.



وتعد شبكة السكك الحديدية في الصين الأكبر في العالم، حيث تمتد لأكثر من 160 ألف كيلومتر وتسجل مليارات الرحلات سنويا.



ورغم الإشادة بكفاءته، فقد خضع للتدقيق بعد عدة حوادث بارزة، مثل حادث تصادم وقع عام 2011 في مقاطعة تشجيانغ الشرقية وأسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة 200 آخرين.



وفي عام 2021، لقي 9 أشخاص حتفهم عندما صدم قطار في مقاطعة قانسو الشمالية الغربية عمالا في جزء من خط سكة حديد لانزو-شينجيانغ.



المصدر: وكالات وأضافوا في بيان أن المحطة في مقاطعة يونان استأنفت خدماتها بشكل طبيعي، ويجري التحقيق في سبب الحادث.وتعد شبكة السكك الحديدية في الصين الأكبر في العالم، حيث تمتد لأكثر من 160 ألف كيلومتر وتسجل مليارات الرحلات سنويا.ورغم الإشادة بكفاءته، فقد خضع للتدقيق بعد عدة حوادث بارزة، مثل حادث تصادم وقع عام 2011 في مقاطعة تشجيانغ الشرقية وأسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة 200 آخرين.وفي عام 2021، لقي 9 أشخاص حتفهم عندما صدم قطار في مقاطعة قانسو الشمالية الغربية عمالا في جزء من خط سكة حديد لانزو-شينجيانغ.المصدر: وكالات