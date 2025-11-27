Babnet   Latest update 08:12 Tunis

فرنسا: محكمة النقض تؤكد إدانة ساركوزي في قضية تمويل حملته للانتخابات الرئاسية 2012

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d53d65d458e8.31499985_qikmhjnepogfl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 08:12
      
فرانس 24 - في أحدث حلقة من أزماته القانونية، أصدرت محكمة النقض الفرنسية الأربعاء حكما بتأكيد إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية "بيغماليون".

هذه القضية تخص اتهامات بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينها بـ"الاتحاد من أجل الحركة الشعبية"، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الانتخابية في 2012.



وكان ساركوزي قد طعن في الحكم الصادر بحقه والذي تضمن السجن لمدة عام. وجرى تعليق ستة أشهر من تلك العقوبة ويمكن أن يقضيها بوسائل بديلة مثل ارتداء سوار إلكتروني دون الذهاب إلى السجن.

وتتعلق قضية "بيغماليون" بنظام فواتير مزدوجة بين حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" وشركة "بيغماليون" التي تولت تنظيم فعاليات حملة الحزب في 2012.

وأتاح هذا النظام إخفاء تجاوز كبير لسقف الإنفاق الانتخابي المرخص به من قبل قانون الانتخابات الفرنسي. إذ بلغت النفقات نحو 43 مليون يورو بينما يحدد القانون السقف بـ22.5 مليون يورو.

واعتبرت المحكمة أن ساركوزي لم يشارك في وضع الآلية الاحتيالية، لكنه استفاد منها بصفته مرشحا فضلا إلى أنه "تعمد الامتناع عن مراقبة النفقات" وفق الحكم الذي صدر في المرحلة الأولى.


