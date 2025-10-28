الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يعلن الشروع في سلسلة من التحركات اثر نُقْلة نقابي وإلزامه بتسليم مفاتيح المكتب النقابي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69005a6ee6b2c0.41120269_goiehlkfjqmpn.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الاثنين 28 أكتوبر، المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس عن الشروع في تنفيذ "سلسلة من التحركات النضالية التصعيدية، وصولا إلى الإضراب دفاعا عن الحق النقابي وكرامة الهياكل".



واوضح المكتب التنفيذي أن هذا الاجراء يأتي على إثر " القرار المفاجئ والقاضي بنقلة الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان معهد الهادي الرايس لأمراض العيون وعضو الجامعة العامة للصحة نوفل رحيم، إلى الإدارة الجهوية للصحة بتونس "لضرورة العمل"، مع إلزامه بتسليم مفاتيح المكتب النقابي بكامل أثاثه.









وعبّر عن استنكاره الشديد لهذه الخطوة التي اعتبرها سابقة خطيرة وممنهجة لضرب العمل النقابي واستهدافا مباشرا للنقابيين وللحق في ممارسة النشاط النقابي الحر والمستقل.



وحمّل وزارة الإشراف مسؤولية هذا القرار التعسّفي، وطالبها بالرجوع الفوري عنه واحترام الاتفاقيات والقوانين الوطنية والدولية الضامنة للحق النقابي.

وعبّر عن استنكاره الشديد لهذه الخطوة التي اعتبرها سابقة خطيرة وممنهجة لضرب العمل النقابي واستهدافا مباشرا للنقابيين وللحق في ممارسة النشاط النقابي الحر والمستقل.وحمّل وزارة الإشراف مسؤولية هذا القرار التعسّفي، وطالبها بالرجوع الفوري عنه واحترام الاتفاقيات والقوانين الوطنية والدولية الضامنة للحق النقابي.