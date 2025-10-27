Babnet   Latest update 17:20 Tunis

سموتريتش يهاجم السعودية مجددا ويعلق على تصريحه المهين بحق المملكة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ff99b4841ca1.25357658_lkpmegfjqniho.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 17:09 قراءة: 1 د, 13 ث
      
علق وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش على تصريحه بأن "على السعوديين أن يستمروا في ركوب الجمال" الذي أثار ردود فعل غاضبة في الشرق الأوسط ودفعه للاعتذار، مهاجما المملكة مرة أخرى.

وفي اجتماع كتلة حزب "الصهيونية الدينية"، أشار رئيس الحزب، الوزير بتسلئيل سموتريتش، إلى تصريحه المهين بحق السعودية قائلا: "حسناً، كان لدي تصريح غير موفق، ويا للأسف لقد أهنّا السعوديين. أين المشكلة يا ترى؟ أين كنتم عندما كان السعوديون، لمدة عامين، يتهمون جنود الجيش الإسرائيلي بالإبادة الجماعية والتجويع؟ عندما كانوا يدعمون الإجراءات ضد إسرائيل في المحاكم الدولية وأوامر الاعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع؟" وفق قوله.



وأضاف سموتريتش: "هذا مهين ألف مرة أكثر من تصريح غير مخطط له وغير موفق لوزير مالية في دولة إسرائيل. قال السعوديون عنا أشياء أكثر إهانة بكثير. كانوا شركاء في تصريحات معادية للسامية ولم يطالبهم أحد بالاعتذار. إنهم يطالبون بتمزيق دولة إسرائيل إلى نصفين ويريدون إقامة دولة إرهاب لدينا. لكن لا بأس. مسموح لهم بذلك"، على حد وصفه.

وكان الوزير المتطرف قد أثار غضبا واسعا في تصريح له جاء فيه: "إذا قالت لنا السعودية: تطبيع مقابل دولة فلسطينية، أيها الأصدقاء، لا شكرا. استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية".

وكان سموتريتش قد اعتذر بعد وقت قليل جدا من هذا التصريح، وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "لم يكن تصريحي بشأن السعودية موفقا بالتأكيد وأنا آسف للإهانة التي سببتها"، مضيفا: "ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، أتوقع من السعوديين ألا يضرونا وألا ينكروا تراث وتقاليد وحقوق الشعب اليهودي في وطنه التاريخي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وأن يقيموا السلام الحقيقي معنا".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317411


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أوكتوبر 2025 | 5 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:04
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-18
24°-16
27°-16
25°-18
26°-19
  • Avoirs en devises
    24807,8

  • (27/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41093 DT        1$ =2,93800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/10)   1169,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    