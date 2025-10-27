Babnet   Latest update 06:20 Tunis

ترامب يغادر ماليزيا إلى اليابان بعد مراسم وداع مميزة في مطار كوالالمبور

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ff02f75d51a0.02739121_fonpeghmjlqik.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 06:20
      
غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ماليزيا متجها إلى طوكيو بعد مشاركته بصفة ضيف شرف في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) السابعة والأربعين في كوالالمبور.


وخلال القمة، شارك ترامب في رعاية إعلان يعزز العلاقات الثنائية بين تايلاند وكمبوديا.



وقد تخلّلت مغادرته مراسم وداع مميّزة في مطار كوالالمبور، وثّقتها مقاطع فيديو نُشرت على وسائل الإعلام. وأظهرت أنها مراسم حزينة على مغادرته على العكس من الاستقبال البهيج والرقص الذي حظي به ترامب لدى وصوله إلى المطار.



يُشار إلى أن ترامب، الذي يشغل حاليا منصب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، يواصل جولته الآسيوية بزيارة رسمية إلى اليابان، حيث من المقرر أن يجري لاحقا اليوم الثلاثاء محادثات مع رئيسة الوزراء سانايه تاكايتشي.

وكان اللافت في زيارة ترامب اللقاء الذي جمعه بالرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "الذي كان يبدو في السابق مستحيلا، قد جرى أخيرا وأثمر عن نتائج واعدة" حسب ما أعلنه الرئيس البرازيلي.

إلى ذلك، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس ترامب سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ في 30 أكتوبر الجاري في كوريا الجنوبية.


