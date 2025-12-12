ملف "مكتب الضبط": التصريح بالحكم اليوم في قضية عبير موسي ومريم ساسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6708b3e145e353.19037916_eqigfjkmlophn.jpg width=100 align=left border=0>

أحضرت اليوم الوحدات الأمنية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، فيما مثلت القيادية في الحزب مريم ساسي بحالة سراح، وذلك في إطار محاكمتهما في ما يُعرف بـ قضية "مكتب الضبط برئاسة الجمهورية".



وقرّرت الدائرة حجز القضية إثر الجلسة للتصريح بالحكم خلال اليوم نفسه.









وقد رفضت عبير موسي استنطاقها، مؤكدة تمسّكها بخيار مقاطعة الاستنطاق.

