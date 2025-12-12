Babnet   Latest update 11:28 Tunis

ملف "مكتب الضبط": التصريح بالحكم اليوم في قضية عبير موسي ومريم ساسي

Publié le Vendredi 12 Decembre 2025
      
أحضرت اليوم الوحدات الأمنية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، فيما مثلت القيادية في الحزب مريم ساسي بحالة سراح، وذلك في إطار محاكمتهما في ما يُعرف بـ قضية "مكتب الضبط برئاسة الجمهورية".

وقرّرت الدائرة حجز القضية إثر الجلسة للتصريح بالحكم خلال اليوم نفسه.



وقد رفضت عبير موسي استنطاقها، مؤكدة تمسّكها بخيار مقاطعة الاستنطاق.


