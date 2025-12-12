اقتحم البث المباشر "أنا مش غريب أنا من هنا".. غضب فلسطيني بعد الإقصاء أمام السعودية

أثار أحد أفراد الجهاز الفني لمنتخب فلسطين الجدل بعد هزيمة منتخب بلاده أمام نظيره السعودي في ربع نهائي كأس العرب 2025 في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية وانتهت بفوز السعودية 2-1.



ومع انتظار المراسلين في المنطقة الإعلامية للحصول على تصريحات اللاعبين، فاجأ طارق زياد محلل أداء منتخب فلسطين، الجميع باقتحام البث المباشر لقناة "الكأس" القطرية، مطالبا بالحديث دون الكشف عن هويته قائلا:"أريد أن أقول كلمتين.. بدون تعريف أو أي شيء".



أحد أعضاء منتخب فلسطين:



الحكم لم يكن موفق في أي قرار.. عيب اللي حصل



الحكم خرب شكل البطولة



كنت معترض على الحكام الأجانب ولكن بعد اللي حصل اليوم رجعوا الحكام الأجانب



الحكم اليوم رجل المباراة

pic.twitter.com/74b9rL2rgw — عمرو (@bt3) December 11, 2025

ووجه زياد انتقادا لاذعا للحكم المصري أمين عمر الذي أدار اللقاء، متهما إياه بـ"إفساد المباراة" واتخاذ قرارات غير موفقة على مدار 120 دقيقة من اللعب.وقال زياد إن ما حدث "عيب" في حق التنظيم الممتاز الذي تقدمه قطر للبطولة، مشددا على أن أداء الحكم كان أحد أسباب خروج فلسطين من البطولة.زياد لم يكتف بالهجوم على التحكيم في لقاء الهلال والنخبة الخضراء، بل تطرق لمسألة الحكام العرب والأجانب في البطولة، قائلا إن أغنية الافتتاح التي حملت عبارة: "أنا مش غريب.. أنا من هنا"، جعلته يتساءل عن سر الاستعانة بحكام أجانب في بطولة عربية خالصة.واعترف بأنه كان معارضا لفكرة وجود حكام غير عرب في بداية البطولة، لكنه غير رأيه بعد أداء الحكم العربي في مباراة السعودية، مضيفا: "بعد اليوم.. كنت أتمنى الاستعانة بحكام أجانب".وتستضيف قطر النسخة الحالية من كأس العرب 2025 بين 1 و18 من ديسمبر الجاري.وتأهل إلى ربع النهائي كل من: فلسطين، سوريا، المغرب، السعودية، الأردن، الإمارات، الجزائر، العراق.ونجح في الوصول إلى دور نصف النهائي للمسابقة كل من منتخبي المغرب والسعودية بعد تخطي المنتخب السوري والفلسطيني بالترتيب، بانتظار الكشف عن هوية المتأهلين الأخريين من مواجهتي الليلة لاكتمال أضلاع المربع الذهبي.يذكر أن المنتخب الجزائري يحمل لقب النسخة الماضية من البطولة (قطر 2021) بعد فوزه على تونس 2-0 في النهائي.