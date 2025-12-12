Babnet   Latest update 10:02 Tunis

اقتحم البث المباشر "أنا مش غريب أنا من هنا".. غضب فلسطيني بعد الإقصاء أمام السعودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693bc9d24c63f9.79348008_imfhkeopglnjq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 08:49
      
أثار أحد أفراد الجهاز الفني لمنتخب فلسطين الجدل بعد هزيمة منتخب بلاده أمام نظيره السعودي في ربع نهائي كأس العرب 2025 في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية وانتهت بفوز السعودية 2-1.

ومع انتظار المراسلين في المنطقة الإعلامية للحصول على تصريحات اللاعبين، فاجأ طارق زياد محلل أداء منتخب فلسطين، الجميع باقتحام البث المباشر لقناة "الكأس" القطرية، مطالبا بالحديث دون الكشف عن هويته قائلا:"أريد أن أقول كلمتين.. بدون تعريف أو أي شيء".



ووجه زياد انتقادا لاذعا للحكم المصري أمين عمر الذي أدار اللقاء، متهما إياه بـ"إفساد المباراة" واتخاذ قرارات غير موفقة على مدار 120 دقيقة من اللعب.

وقال زياد إن ما حدث "عيب" في حق التنظيم الممتاز الذي تقدمه قطر للبطولة، مشددا على أن أداء الحكم كان أحد أسباب خروج فلسطين من البطولة.

زياد لم يكتف بالهجوم على التحكيم في لقاء الهلال والنخبة الخضراء، بل تطرق لمسألة الحكام العرب والأجانب في البطولة، قائلا إن أغنية الافتتاح التي حملت عبارة: "أنا مش غريب.. أنا من هنا"، جعلته يتساءل عن سر الاستعانة بحكام أجانب في بطولة عربية خالصة.

واعترف بأنه كان معارضا لفكرة وجود حكام غير عرب في بداية البطولة، لكنه غير رأيه بعد أداء الحكم العربي في مباراة السعودية، مضيفا: "بعد اليوم.. كنت أتمنى الاستعانة بحكام أجانب".


وتستضيف قطر النسخة الحالية من كأس العرب 2025 بين 1 و18 من ديسمبر الجاري.

وتأهل إلى ربع النهائي كل من: فلسطين، سوريا، المغرب، السعودية، الأردن، الإمارات، الجزائر، العراق.

ونجح في الوصول إلى دور نصف النهائي للمسابقة كل من منتخبي المغرب والسعودية بعد تخطي المنتخب السوري والفلسطيني بالترتيب، بانتظار الكشف عن هوية المتأهلين الأخريين من مواجهتي الليلة لاكتمال أضلاع المربع الذهبي.

يذكر أن المنتخب الجزائري يحمل لقب النسخة الماضية من البطولة (قطر 2021) بعد فوزه على تونس 2-0 في النهائي.


