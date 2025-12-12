Babnet   Latest update 11:28 Tunis

سليانة: نقل وتسليم جميع المنقولات الحديدية التابعة للتجهيز المحالة على عدم الاستعمال الى شركة الفولاذ

Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 10:55
      
قامت مصالح  الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة، أمس الخميس، بنقل وتسليم جميع المنقولات الحديدية المحالة على عدم الاستعمال على غرار المعدات والعلامات المرورية وزلاقات الأمان والتجهيزات الحديدية، الى شركة الفولاذ بصفة مجانية، وذلك عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 423 المؤرخ في 24 سبتمبر 2025 والمتعلق بضبط صيغ وتراتيب التفويت في المنقولات المحتوية على مادة الحديد وغير الصالحة للاستعمال، وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان مهدي العوني.

وبين العوني في تصريح اليوم الجمعة لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم  استكمال إجراءات الجرد والمعاينة بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية وتمت المصادقة على محضر الجرد المشترك.



وأشار العوني الى أنه تم للغرض تسخير 3 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان وحاملة لمعدات خاصة بنقل هذا الصنف من المنقولات.
 



