الألعاب الأفريقية للشباب – لواندا 2025: تونس ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات برونزية

عززت تونس رصيدها من الميداليات في الألعاب الأفريقية للشباب لواندا 2025 إلى 5 ميداليات برونزية، مع مواصلة الرياضيين التونسيين تحقيق نتائج مشرّفة في العاصمة الأنغولية لواندا حيث تتواصل المنافسات إلى غاية 20 ديسمبر الجاري.



وأحرز محمد النفاتي اليوم الجمعة برونزية سباق 1000 متر كاياك فردي، فيما توّج لؤي السعداني ببرونزية الكاراتي – اختصاص كوميتي فئة أقل من 55 كلغ.









وكانت تونس قد افتتحت رصيدها بثلاث ميداليات برونزية سابقة عبر كل من:



* سيف الدين شويخ – رمي القرص

* أمين العباسي – الوثب العالي

* أمين الذوادي – الكاراتي (كاتا)



