الألعاب الأفريقية للشباب – لواندا 2025: تونس ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات برونزية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c003b18e105.43735780_ogpkelfnjqmhi.jpg width=100 align=left border=0>
محمد النفاتي
Publié le Vendredi 12 Decembre 2025
      
عززت تونس رصيدها من الميداليات في الألعاب الأفريقية للشباب لواندا 2025 إلى 5 ميداليات برونزية، مع مواصلة الرياضيين التونسيين تحقيق نتائج مشرّفة في العاصمة الأنغولية لواندا حيث تتواصل المنافسات إلى غاية 20 ديسمبر الجاري.

وأحرز محمد النفاتي اليوم الجمعة برونزية سباق 1000 متر كاياك فردي، فيما توّج لؤي السعداني ببرونزية الكاراتي – اختصاص كوميتي فئة أقل من 55 كلغ.



وكانت تونس قد افتتحت رصيدها بثلاث ميداليات برونزية سابقة عبر كل من:

* سيف الدين شويخ – رمي القرص
* أمين العباسي – الوثب العالي
* أمين الذوادي – الكاراتي (كاتا)

وبذلك تواصل البعثة التونسية تعزيز حضورها في جدول الميداليات، وسط منافسة قوية من أبرز المنتخبات الأفريقية المشاركة في دورة لواندا.


الجمعة 12 ديسمبر 2025 | 21 جمادى الثاني 1447
