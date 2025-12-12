"القرار ليس لنا".. فون دير لاين ترد على هجوم ترامب على أوروبا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693bb3923b5aa9.07552656_qekfpljignmoh.jpg width=100 align=left border=0>

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التدخل في الديمقراطية الأوروبية، وذلك بعد أيام من هجومه اللاذع على أوروبا.



وقالت فون دير لاين في مقابلة أجراها معها موقع "بوليتيكو" أمس الخميس: "ليس من حقنا، فيما يتعلق بالانتخابات، أن نقرر من سيكون قائد البلد، بل الأمر متروك لشعب هذا البلد.. هذه هي سيادة الناخبين، ويجب حمايتها".









وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية ردا على سؤال حول استراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي نشرت الأسبوع الماضي وأثارت ضجة في أوروبا: "لا يحق لأحد التدخل، دون أي سؤال".



وتزعم الاستراتيجية أن أوروبا تواجه "محوا حضاريا" خلال العشرين عاما القادمة بسبب سياسات الهجرة الحالية. كما تنتقد الوثيقة بشدة الجهود الأوروبية لكبح جماح أحزاب اليمين المتطرف، واصفة هذه التحركات بالرقابة السياسية، وتتحدث عن "تنمية المقاومة للمسار الحالي لأوروبا داخل الدول الأوروبية".



وقالت فون دير لاين إن هذا أحد الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى اقتراح "درع الديمقراطية" الذي يهدف إلى تكثيف مكافحة التدخل الأجنبي عبر الإنترنت، بما في ذلك في الانتخابات.



