النادي الرياضي الصفاقسي يتربص في جربة الى غاية 17 ديسمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6133cc40447ce9.43388457_jpomifgqehlnk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Decembre 2025
      
دخل فريق أكابر كرة القدم بالنادي الرياضي الصفاقسي أمس الخميس في تربص مغلق بجربة يتواصل إلى غاية يوم 17 من الشهر الجاري وذلك ضمن التحضيرات التي يجريها ابناء المدرب محمد الكوكي استعدادا للرهانات القادمة .
ويشارك في تربص جربة اللاعبون الاتي ذكرهم :


حراسة المرمى:

محمد الهادي قعلول - محمد علي جمعية - مالك العرايسي.
الدفاع:
حمزة المثلوثي - كيفن مونديكو - يوسف حبشية - عبد السلام عقيد - هشام بكار - ريان الدربالي - محمد صالح المهذبي - شوقي بن خذر.
الوسط والهجوم:
محمد الطرابلسي - حسامادو - ريان شعبان - محمد العبسي - فراس السكوحي - أنيس عزوز - إياد بالوافي - عمر بن علي - محمد أمين العايدي - بووا ديارا - ويلي أونانا - ايمانويل أوغبولي - عامر الجويني - نور القروي.

وجاء على الصفحة الرسمية للنادي الصفاقسي على شبكة التواصل الاجتماعي انه تم الحاق ثلاثي النخبة مالك العرايسي وأنيس عزوز وبووا ديارا رسميا بفريق الأكابر.
جدير بالتذكير ان فريق عاصمة الجنوب يحتل المرتبة الرابعة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 26 نقطة مع اختتام مرحلة الذهاب بسبعة انتصارات وخمسة تعادلات وثلاث هزائم.
وكان فريق عاصمة الجنوب قد اعلن اول امس عن تمديد عقد اللاعب محمد الطرابلسي الى غاية 30 جوان 2029.





الجمعة 12 ديسمبر 2025 | 21 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:20
07:23
05:50
