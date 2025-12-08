هذا ما تقرّر في حق رجل الأعمال لزهر سطّا

جلبت اليوم الوحدات الأمنية رجل الأعمال لزهر سطّا إلى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمته في ملف يتعلق بالفساد المالي والإداري، في حين تمت إحالة بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بحالة فرار.



وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة استجابة لطلب محامي بلحسن الطرابلسي.









ويُذكر أن لزهر سطّا مُحال في هذه القضية بحالة سراح، غير أنه موقوف على ذمة قضية فساد مالي تتعلق بشركة إسمنت قرطاج.

