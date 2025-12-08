Babnet   Latest update 19:26 Tunis

هذا ما تقرّر في حق رجل الأعمال لزهر سطّا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/660548107f17b6.14715943_mloqngfkheijp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Decembre 2025 - 18:29 قراءة: 0 د, 22 ث
      
جلبت اليوم الوحدات الأمنية رجل الأعمال لزهر سطّا إلى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمته في ملف يتعلق بالفساد المالي والإداري، في حين تمت إحالة بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بحالة فرار.

وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة استجابة لطلب محامي بلحسن الطرابلسي.



ويُذكر أن لزهر سطّا مُحال في هذه القضية بحالة سراح، غير أنه موقوف على ذمة قضية فساد مالي تتعلق بشركة إسمنت قرطاج.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319915


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 ديسمبر 2025 | 17 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:18
07:20
05:47
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
20°-13
20°-13
20°-12
19°-12
  • Avoirs en devises
    24653,1

  • (08/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41724 DT        1$ =2,93158 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/12)   2460,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :