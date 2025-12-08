Babnet   Latest update 10:18 Tunis

هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية و3 من أعضاء النقابة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63ede3d79679b9.94094836_pholmkjieqgnf.jpg width=100 align=left border=0>
الحطاب بن عثمان
Publié le Lundi 08 Decembre 2025 - 09:22
      
قرّرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل محاكمة الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية، الحطاب بن عثمان، وثلاثة من أعضاء النقابة، إلى يوم 12 ديسمبر الجاري، وذلك في القضية المتعلقة بالمضاربة في العقارات وجمع التبرعات دون ترخيص.

وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب محامي المتهمين الذين التمسوا تمكينهم من مهلة إضافية للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.



وللتذكير، فقد صدرت في حق الحطاب بن عثمان أحكام بالسجن لمدة 14 عامًا و3 أشهر، مع تخطئته بمبلغ 650 ألف دينار، في حين تراوحت الأحكام الصادرة ضد بقية أعضاء النقابة بين 3 و5 أعوام وثلاثة أشهر.


