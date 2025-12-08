هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية و3 من أعضاء النقابة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63ede3d79679b9.94094836_pholmkjieqgnf.jpg width=100 align=left border=0>

قرّرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل محاكمة الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية، الحطاب بن عثمان، وثلاثة من أعضاء النقابة، إلى يوم 12 ديسمبر الجاري، وذلك في القضية المتعلقة بالمضاربة في العقارات وجمع التبرعات دون ترخيص.



وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب محامي المتهمين الذين التمسوا تمكينهم من مهلة إضافية للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.









وللتذكير، فقد صدرت في حق الحطاب بن عثمان أحكام بالسجن لمدة 14 عامًا و3 أشهر، مع تخطئته بمبلغ 650 ألف دينار، في حين تراوحت الأحكام الصادرة ضد بقية أعضاء النقابة بين 3 و5 أعوام وثلاثة أشهر.

وللتذكير، فقد صدرت في حق الحطاب بن عثمان أحكام بالسجن لمدة، مع تخطئته بمبلغ، في حين تراوحت الأحكام الصادرة ضد بقية أعضاء النقابة بين