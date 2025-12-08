منظمة "كوناكت" تستعرض برامج أنشطة هياكلها لسنة 2026 وتقدّم موقفها من قانون المالية الجديد

استعرض اجتماع المجلس الإداري والجلسة العامة السنوية لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" برامج أنشطة هياكلها لسنة 2026، إلى جانب موقفها الرسمي من مشروع قانون المالية للسنة القادمة.



ويرتكز برنامج عمل المنظمة على دعم تنافسية المؤسسات وتعزيز الابتكار والتحولات الرقمية والبيئية. كما سيركز برنامج العمل للسنة المقبلة على تطوير المهارات القيادية لأصحاب المشاريع، مع إيلاء أهمية خاصة لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خصوصًا في ما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.



تعزيز الهياكل وتحديث الإطار القانوني



موقف المنظمة من مشروع قانون المالية 2026



أول موجز سياساتي للمجلس العلمي



المصادقة على ميزانية 2026 وتجديد الالتزام



وأفاد بلاغ المنظمة بأن اجتماع المجلس الإداري والجلسة العامة السنوية، المنعقدين يوم السبت 6 ديسمبر 2025 برئاسة أصلان بالرجب، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس "كوناكت الدولية" ورؤساء وممثلي المكاتب الجهوية والمجامع المهنية الوطنية والجهوية، تطرّق إلى جملة من المسائل والمواضيع المتعلقة بنشاط المنظمة والوضع الاقتصادي في البلاد.وأكد رئيس المنظمة الديناميكية المتواصلة لتأسيس وتطوير الهياكل المهنية الجهوية والوطنية خلال النصف الأول من المدة الانتخابية 2023-2027، مبرزًا أهمية هذا الزخم في تعزيز إشعاع المنظمة وقدرتها على تمثيل مصالح المؤسسات التونسية.كما تمت المصادقة على التعديلات المقترحة للقوانين الأساسية والنظام الداخلي لـ"كوناكت"، في إطار تحديث الإطار القانوني والتنظيمي بما يواكب التطورات ويعزز فعالية العمل المؤسساتي.وتطرّق المجلس خلال الاجتماع بعمق إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث عبّر الحضور عنورأى المجلس ضرورةبين متطلبات التمويل العمومي قصير الأجل والحاجة إلىتدعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.وقدّم المجلس العلمي لـ"كوناكت" أوّل موجز سياساتي له، تناول التطورات الجيوسياسية الجديدة وتأثيرها على تموقع المؤسسة التونسية والاقتصاد الوطني. ويستعرض الموجز السيناريوهات المحتملة للتطورات الإقليمية والدولية، ويقترح مسارات للتميّز والتموقع الاستراتيجي للاقتصاد التونسي في عالم متغيّر.ويهدف هذا الموجز إلى تزويد صانعي القرار والفاعلين الاقتصاديين بتحليل استراتيجي يساعد على فهم التحديات والفرص الناشئة ودعم جهود إعادة تموقع الاقتصاد التونسي ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية الجديدة.وفي إطار الجلسة العامة السنوية، تمت المصادقة بالإجماع على، التي تعكس التزام المنظمة بمواصلة برامجها الطموحة مع الحفاظ على الانضباط المالي والشفافية في التسيير.وخلص الاجتماع إلى تجديد التزام أعضاء المجلس الإداري والجلسة العامة بدور "كوناكت" كقوة اقتراح فاعلة، ومساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية الوطنية، مع التركيز على تمكين المؤسسات التونسية من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتموقع بقوة في الاقتصادين الإقليمي والعالمي بما يخدم التنمية المستدامة والازدهار الوطني.