مجلس المنافسة ينظم الدورة الرابعة من نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية خلال الفترة من 13 وحتى 22 جانفي 2026

ينظم مجلس المنافسة الدورة الرابعة من نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية خلال الفترة من 13 وحتى 22 جانفي 2026.



وأفاد المجلس في بلاغ له، أنه على ضوء النجاح الملموس للدورات السابقة من نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية الموجه لطلاب الجامعات العربية بكليات الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، تقرر مواصلة تنظيم هذه الدورات التكوينية.



ويرنو مجلس المنافسة التونسية من هذه العملية إلى مواصلة نشر ثقافة المنافسة بين الأوساط الجامعية العربية، وتعميق الوعي بدور سلطات المنافسة في حماية الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.ويهدف نموذج المحاكاة إلى إتاحة فضاء أكاديمي تطبيقي يقرّب الطلبة من الإجراءات القانونية والمسارات التقنية المعتمدة في التحقيق في الممارسات المنافية للمنافسة، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية إعداد الملفات، اتخاذ القرارات، وتقديم المرافعات في قضايا المنافسة.كما يشمل البرنامج سلسلة من الدورات التدريبية والمحاضرات يؤمّنها خبراء في مجال المنافسة من دول عربية مختلفة، بما يساهم في تعزيز التبادل بين الطلبة وتطوير مهاراتهم في التحليل القانوني والاقتصادي.ونموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية هو برنامج تكوين/محاكاة موجه لطلبة الجامعات العربية (خصوصا من كليات الحقوق، الاقتصاد، و/أو العلوم السياسية) ليتعرّفوا عملياً على آليات وقوانين حماية المنافسة وسلطات المنافسة في العالم العربي.وخلال النموذج، يُقسّم المشاركون إلى فرق عمل، وتعرض عليهم قضايا افتراضية تشبه واقع الممارسات الاحتكارية أو المخالفات المتعلقة بالمنافسة؛ ثم يطلب منهم تحليل هذه القضايا، وتحديد ما إذا كانت تنطوي على ممارسات ممنوعة، وكيفية معالجتها، واتخاذ قرارات أو مرافعات كما لو كانوا سلطة حماية منافسة.كما أن الهدف من هذا التدريب توفير تجربة تطبيقية قريبة من الواقع، تمكن الطلاب من فهم الأبعاد القانونية، الاقتصادية، والإجرائية لسياسات المنافسة، وبالتالي إعداد “كفاءات بشرية مؤهلة” يمكن أن تسهم مستقبلا في مؤسسات رسمية أو أكاديمية في هذا المجال.