المنتدى الابداعي... المسرح الفن الموسيقى والعلاج "يوم 13 ديسمبر 2025 بالمعهد الفرنسي بتونس العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6744af589c2b01.66481028_knipfgljmeoqh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 08 Decembre 2025
      
تنظم الجمعية التونسية لاخصائي تقويم النطق" المنتدى الابداعي..المسرح الفن الموسيقى والعلاج " وذلك يوم 13 ديسمبر الجاري، بالمعهد الفرنسي بتونس العاصمة

ويشارك في هذا المنتدى الذي يجمع بين الابداع وعلاج النطق، أخصائيي النطق وبعض الاولياء والمرضى لاكتشاف الأساليب الابداعية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز التركيز وتحفيز التواصل وتنمية الثقة بالنفس لدى هاته الفئة التي تعاني من اضطربات في التواصل واللغة



وسيتم خلال اللقاء تسليط الضوء على قوة التعبير الفني والموسيقى والمسرح والفنون البصرية في دعم هؤلاء الاشخاص الذين يعانون
من صعوبات في القراءة وفرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد ومرض الزهايمر

ويتضمن البرنامج ورشات عمل ومحاضرات علمية ثرية حول الأساليب المعتمدة في الرعاية والعلاج بالموسيقى والنحت والفن والمسرح والرياضة

الجمعية التونسية لاخصائيي تقويم النطق هي جمعية علمية تأسست سنة 2022 تهدف الى العمل على تطوير اختصاص تقويم النطق والنهوض به من خلال تنظيم ملتقيات علمية وتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية في الميدان في مختلف جهات الجمهورية


