مواطن فلسطيني في تونس: "مباراتنا مع سوريا تعارضت مع الروح الرياضية لكن لا يجب أن نخلط الرياضي بالسياسي"

عبّر مواطن فلسطيني مقيم في تونس عن أسفه لما حصل في مباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب، مطالبًا التونسيين بعدم الخلط بين القضية الفلسطينية وبين مباراة كرة قدم.



وقال في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فايسبوك: "رغم أن المباراة تعارضت مع الروح الرياضية، لكن هذا لا يجب أن يؤدي لعداء بين الشعبين الفلسطيني والتونسي عبر الخلط بين الرياضي والسياسي".





وأضاف: "الأمر يظل مجرّد كرة قدم لا غير، ولا يجب أن يتحوّل إلى صراع".





وكان المنتخب التونسي قد غادر بطولة كأس العرب لكرة القدم بعد تعادل منتخبي سوريا وفلسطين سلبيًا أمس الأحد على استاد المدينة التعليمية، في ختام دور مجموعات كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر من 1 إلى 18 ديسمبر.



وضمن المنتخبان تأهّلهما للدور الثاني برصيد 5 نقاط لكل منهما، حيث تمكن منتخب فلسطين من الفوز على قطر في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتعادل مع تونس 2-2 في الجولة الثانية.

أما منتخب سوريا فجمع 5 نقاط بعد فوزه على تونس في الجولة الأولى (1-0) وتعادله مع قطر في الجولة الثانية (1-1).

