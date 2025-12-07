المنيهلة : يقتل عمه طعنا بسكين!

**

شهدت منطقة المنيهلة مساء أمس جريمة قتل مروّعة، ذهب ضحيتها أب لأطفال بعد أن أقدم ابن شقيقه على طعنه بسكين عقب خلاف نشب بينهما.





وبحسب المعطيات الأولية، فإن الجاني كان فيودخل في مشادة كلامية مع عمّه، قبل أن يتطور الخلاف بسرعة ليعمد إلى طعنه طعنة قاتلة إثر تلفظه بعبارات نابية.وقدمباشرة بعد الحادثة، فيما تواصل الوحدات الأمنية عمليات التمشيط لتعقبه وإيقافه.وتشير المعطيات إلى أنّ المتهم، وقد سبق أن قضىعلى خلفية قضية محاولة قتل قبل أن يغادر السجن.وتثير هذه الجريمة صدمة واسعة في الجهة وسط دعوات إلى كشف ملابسات الحادثة والإسراع في إيقاف الجاني وتقديمه إلى العدالة.