Babnet   Latest update 12:35 Tunis

المنيهلة : يقتل عمه طعنا بسكين!

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/648178aa196748.52195195_egnofhpmqjkli.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 11:39 قراءة: 0 د, 34 ث
      

**

شهدت منطقة المنيهلة مساء أمس جريمة قتل مروّعة، ذهب ضحيتها أب لأطفال بعد أن أقدم ابن شقيقه على طعنه بسكين عقب خلاف نشب بينهما.


وبحسب المعطيات الأولية، فإن الجاني كان في حالة سكر ودخل في مشادة كلامية مع عمّه، قبل أن يتطور الخلاف بسرعة ليعمد إلى طعنه طعنة قاتلة إثر تلفظه بعبارات نابية.


وقد تحصّن الجاني بالفرار مباشرة بعد الحادثة، فيما تواصل الوحدات الأمنية عمليات التمشيط لتعقبه وإيقافه.

وتشير المعطيات إلى أنّ المتهم من ذوي السوابق العدلية، وقد سبق أن قضى ست سنوات سجنا على خلفية قضية محاولة قتل قبل أن يغادر السجن.

وتثير هذه الجريمة صدمة واسعة في الجهة وسط دعوات إلى كشف ملابسات الحادثة والإسراع في إيقاف الجاني وتقديمه إلى العدالة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319846


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 07 ديسمبر 2025 | 16 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:18
07:18
05:46
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-15
21°-14
20°-13
20°-13
20°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :