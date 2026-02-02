النادي البنزرتي يعلن عن انتداب معتز النوراني و الطوغولي ماريوس غلو

اعلن النادي الرياضي البنزرتي مساء اليوم الاثنين عن انتداب الثنائي معتز النوراني و الطوغولي ماريوس غلو لتدعيم الرصيد البشري للنادي تحسبا للاستحقاقات القادمة وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لفريق عاصمة الجلاء على شبكة التواصل الاجتماعي.ويشغل معتز النوراني (24 سنة) مركز جناح ايسر وسبق له تقمص زي اتحاد تطاوين و ادانا سبور التركي وناسيونال البرتغالي قبل ان يحط الرحال في النادي البنزرتي.ويضطلع اللاعب الطوغولي ماريوس غلو بخطة مهاجم.ويحتل النادي البنزرتي المرتبة 12 ب20 نقطة صلب جدول الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.