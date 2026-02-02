مستقبل المرسى يوقع اتفاقية شراكة مع اهلي بنغازي الليبي

الاثنين 02 فيفري 2026 | 14 شعبان 1447
انتهاء الليالي السود
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:48
15:23
12:40
07:21
05:52
انتهاء الليالي السود
الرطــوبة:
% 77
18°
14°
الــرياح:
2.57 كم/س
8°
تونس
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
18°-8
17°-12
16°-7
17°-13
20°-13
- Avoirs en devises 25315,2
- (30/01)
- Jours d'importation 106
- 1 € = 3,38188 DT
- (30/01)
- 1 $ = 2,83672 DT
- Solde Compte du Trésor (30/01) 1710,6 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (30/01) 27301 MDT
