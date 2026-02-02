مستقبل المرسى يوقع اتفاقية شراكة مع اهلي بنغازي الليبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698109f7b9b123.58657230_qphngkliejfmo.jpg width=100 align=left border=0>

وقع مستقبل المرسى اتفاقية شراكة مع نادي اهلي بنغازي الليبي على هامش انتقال اللاعب عثمان القروي الى الفريق الليبي.

وتتضمن الاتفاقية حسب ما اوردته الصفحة الرسمية لفريق الصفصاف تنظيم مقابلات ودية ومنح اولوية تبادل اللاعبين والمدربين والخبرات بين الناديين في جميع الالعاب والرياضات الجماعية والفردية.