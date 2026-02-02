بوحوش: كي جاونا النادي الصفاقسي جبنالهم الماء والبانان وكي نمشيوولهم حتى كاس تاي ما ناخذوهش
تواصلت، يوم الاثنين 2 فيفري، التصريحات المثيرة للجدل للمدير الرياضي لجمعية العمران عبد السلام بوحوش، على خلفية المباراة التي جمعت فريقه بـالنادي الرياضي الصفاقسي ضمن منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى.
وقال بوحوش، في تصريح إعلامي، إنّ طارق سالم، المدير الرياضي للنادي الصفاقسي، صرّح بأن فريقه “لم يُحسن استقباله” خلال المباراة، معتبرا أن هذا التصريح لا يعكس حقيقة العلاقة بين الفريقين.
وأضاف بوحوش: «علاقتنا بالنادي الصفاقسي كبيرة، وديما نفرحو بيهم. كي يجيونا نوفّرولهم السندويتشات، الموز والماء، بينما وقت نمشيو ليهم حتى كاس شاي ما ناخذوهش».
ويُذكر أنّ عبد السلام بوحوش كان قد تراجع عن تصريحاته السابقة التي قال فيها «فشّينالهم الكورة»، موضحا أنّ ذلك كان على سبيل الدعابة ولا يعكس نية مسبقة أو تصرّفا غير رياضي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ حكم المباراة دوّن في ورقة اللقاء أنه تم تغيير الكرات بطلب من النادي الصفاقسي، وهو ما أكده التقرير الرسمي للمباراة.
