خلاف ينهي حياة حارس ليلي قتلاً بأريانة
جدّت جريمة قتل اليوم الاثنين 2 فيفري بمنطقة النخيلات من ولاية أريانة، أسفرت عن وفاة حارس ليلي يعمل بإحدى شركات بيع مواد البناء.
وأفادت المعطيات الأولية بأن خلافًا نشب بين الضحية وشاب، تطوّر إلى اعتداء عنيف، حيث عمد الجاني إلى رشق الضحية بحجارة كبيرة أصابته على مستوى الرأس، ما أدى إلى وفاته على عين المكان.
وقد تمكّنت وحدات الأمن الوطني بأريانة الشمالية من إلقاء القبض على المشتبه به في وقت وجيز، فيما تم رفع جثة الضحية وتحويلها إلى مصالح الطب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، وذلك بإذن من النيابة العمومية.
وأفادت المعطيات الأولية بأن خلافًا نشب بين الضحية وشاب، تطوّر إلى اعتداء عنيف، حيث عمد الجاني إلى رشق الضحية بحجارة كبيرة أصابته على مستوى الرأس، ما أدى إلى وفاته على عين المكان.
وقد تمكّنت وحدات الأمن الوطني بأريانة الشمالية من إلقاء القبض على المشتبه به في وقت وجيز، فيما تم رفع جثة الضحية وتحويلها إلى مصالح الطب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، وذلك بإذن من النيابة العمومية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323026