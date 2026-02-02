بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة 20
في ما يلي برنامج مباريات الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستُجرى على دفعتين يومي السبت 7 والأحد 8 فيفري الجاري، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر (س14):
السبت 7 فيفري 2026* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى – شبيبة القيروان
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي – مستقبل سليمان
* الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري
* المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – مستقبل قابس
الأحد 8 فيفري 2026* ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران – نجم المتلوي
* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – اتحاد بن قردان
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – النادي الإفريقي
ملاحظة: سيتم تعيين موعد مباراة الترجي الرياضي والملعب التونسي لاحقًا.
السبت 7 فيفري 2026* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى – شبيبة القيروان
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي – مستقبل سليمان
* الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري
* المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – مستقبل قابس
الأحد 8 فيفري 2026* ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران – نجم المتلوي
* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – اتحاد بن قردان
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – النادي الإفريقي
ملاحظة: سيتم تعيين موعد مباراة الترجي الرياضي والملعب التونسي لاحقًا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323029