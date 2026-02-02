Babnet   Latest update 15:16 Tunis

بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة 20

Publié le Lundi 02 Février 2026 - 15:09
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستُجرى على دفعتين يومي السبت 7 والأحد 8 فيفري الجاري، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر (س14):

السبت 7 فيفري 2026

* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى – شبيبة القيروان
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة

الأولمبي الباجي – مستقبل سليمان
* الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري
* المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – مستقبل قابس

الأحد 8 فيفري 2026

* ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران – نجم المتلوي
* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – اتحاد بن قردان
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – النادي الإفريقي

ملاحظة: سيتم تعيين موعد مباراة الترجي الرياضي والملعب التونسي لاحقًا.
