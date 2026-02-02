بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة 20

السبت 7 فيفري 2026





الأحد 8 فيفري 2026



في ما يليلبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستُجرى على، انطلاقًا منمستقبل المرسى – شبيبة القيروانالأولمبي الباجي – مستقبل سليمانالنجم الساحلي – الاتحاد المنستيريالترجي الجرجيسي – مستقبل قابسشبيبة العمران – نجم المتلويالنادي البنزرتي – اتحاد بن قردانالنادي الصفاقسي – النادي الإفريقيسيتم