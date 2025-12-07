Babnet   Latest update 12:35 Tunis

الكويت تسحب جنسية الداعية طارق السويدان

<img src=http://www.babnet.net/images/8/tariqsuwaidan.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 11:31 قراءة: 1 د, 18 ث
      
قرّرت السلطات الكويتية سحب الجنسية من الداعية طارق السويدان، بموجب مرسوم وقّعه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وذلك بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وينص المرسوم على سحب الجنسية الكويتية من طارق محمد الصالح السويدان ومن اكتسبها معه بالتبعية، دون أن تكشف السلطات حتى الآن عن الأسباب المباشرة وراء القرار، في انتظار صدور توضيحات رسمية لاحقة.

أخبار ذات صلة:
د طارق السويدان يلقي محاضرة في مسجد البحيرة...


من هو طارق السويدان؟

يُعدّ طارق السويدان أحد أبرز الوجوه الدعوية والإعلامية في العالم العربي. اشتهر عبر برامج إذاعية وتلفزيونية تُعنى بالتاريخ الإسلامي وتنمية القدرات والقيادة، وهو المدير العام لقناة الرسالة منذ 2005.

السيرة الأكاديمية والمهنية

يحمل السويدان تكوينًا أكاديميًا هندسيًا رفيع المستوى:

* دكتوراه في هندسة البترول – جامعة تلسا، أوكلاهوما (1990)، مع مرتبة الشرف.
* ماجستير في هندسة البترول – جامعة تلسا (1982)، مع مرتبة الشرف.
* بكالوريوس في هندسة البترول – جامعة ولاية بنسلفانيا (1975).

وينشط في عدد من الجمعيات المهنية الأمريكية والدولية، من بينها:

* جمعية التدريب والتطوير الأمريكية
* جمعية الإدارة الأمريكية
* جمعية هندسة النفط الأمريكية
* جمعية الصحفيين الكويتية

مسؤوليات ومناصب يشغلها

* رئيس مجلس إدارة مجموعة الإبداع منذ 2001
* رئيس مجلس إدارة شركة الإبداع الخليجي للاستشارات منذ 1992
* مدرّب محترف في التنمية البشرية والإدارة العامة منذ 1992
* المدير العام السابق لأكاديمية الإبداع الأمريكية (1997–2001)
* المدير العام لقناة الرسالة منذ 2005

ويُعرف السويدان بمساهماته الواسعة في مجال القيادة وتطوير المهارات، إضافة إلى حضوره الإعلامي وتأثيره الفكري في العالم العربي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319845


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 07 ديسمبر 2025 | 16 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:18
07:18
05:46
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-15
21°-14
20°-13
20°-13
20°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :