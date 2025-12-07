الكويت تسحب جنسية الداعية طارق السويدان

<img src=http://www.babnet.net/images/8/tariqsuwaidan.jpg width=100 align=left border=0>

قرّرت السلطات الكويتية سحب الجنسية من الداعية طارق السويدان، بموجب مرسوم وقّعه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وذلك بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.



وينص المرسوم على سحب الجنسية الكويتية من طارق محمد الصالح السويدان ومن اكتسبها معه بالتبعية، دون أن تكشف السلطات حتى الآن عن الأسباب المباشرة وراء القرار، في انتظار صدور توضيحات رسمية لاحقة.





من هو طارق السويدان؟

يُعدّ طارق السويدان أحد أبرز الوجوه الدعوية والإعلامية في العالم العربي. اشتهر عبر برامج إذاعية وتلفزيونية تُعنى بالتاريخ الإسلامي وتنمية القدرات والقيادة، وهو المدير العام لقناة الرسالة منذ 2005.



السيرة الأكاديمية والمهنية

يحمل السويدان تكوينًا أكاديميًا هندسيًا رفيع المستوى:



* دكتوراه في هندسة البترول – جامعة تلسا، أوكلاهوما (1990)، مع مرتبة الشرف.

* ماجستير في هندسة البترول – جامعة تلسا (1982)، مع مرتبة الشرف.

* بكالوريوس في هندسة البترول – جامعة ولاية بنسلفانيا (1975).



وينشط في عدد من الجمعيات المهنية الأمريكية والدولية، من بينها:



* جمعية التدريب والتطوير الأمريكية

* جمعية الإدارة الأمريكية

* جمعية هندسة النفط الأمريكية

* جمعية الصحفيين الكويتية



مسؤوليات ومناصب يشغلها

* رئيس مجلس إدارة مجموعة الإبداع منذ 2001

* رئيس مجلس إدارة شركة الإبداع الخليجي للاستشارات منذ 1992

* مدرّب محترف في التنمية البشرية والإدارة العامة منذ 1992

* المدير العام السابق لأكاديمية الإبداع الأمريكية (1997–2001)

* المدير العام لقناة الرسالة منذ 2005



ويُعرف السويدان بمساهماته الواسعة في مجال القيادة وتطوير المهارات، إضافة إلى حضوره الإعلامي وتأثيره الفكري في العالم العربي.

