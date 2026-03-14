الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مراكز استخباراتية سيبرانية إسرائيلية

Publié le Samedi 14 Mars 2026 - 12:09
      
وكالات - أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت وحدات ومراكز استخباراتية سيبرانية إسرائيلية، في إطار ما وصفه باستمرار العمليات العسكرية التي بدأت خلال الأيام الماضية.

وأوضح الحرس، في البيان رقم 27، أن الضربات نُفذت منذ فجر اليوم السبت، وشملت أهدافاً مرتبطة بالمنظومة الاستخباراتية الإسرائيلية، مؤكداً أن العملية جاءت تخليداً لذكرى عدد من القادة العسكريين الإيرانيين الذين قُتلوا خلال الفترة الأخيرة.


وذكر البيان أن الأهداف التي تم استهدافها تضمنت منظمة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، ووحدات العمليات السيبرانية المعروفة باسم الوحدة 8200، إضافة إلى مراكز معالجة البيانات وموقع تمركز مقاتلات عسكرية.


وأشار الحرس الثوري إلى أن وحدة 8200 تُعد من أبرز الوحدات المتخصصة في جمع الإشارات الاستخباراتية واعتراض الاتصالات الرقمية وتنفيذ العمليات السيبرانية الهجومية، مؤكداً أن الضربات تأتي في سياق الرد على ما وصفه بـ"الاعتداءات" على إيران.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه المزاعم، في وقت تتواصل فيه التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة.
