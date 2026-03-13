"مذكّرات سيريز"، عرض عائلي يحيي الرواية المصوّرة الشهيرة لأوريلي نييري وجوريس شامبلان مساء السبت 28 مارس

سيكون الجمهور في العاصمة، على موعد يوم السبت 28 مارس بداية من الساعة الرابعة مساء مع عرض "مذكّرات سيريز"، وهو عمل فني يجمع بين المسرح والموسيقى والفيديو والرسوم المصورة."مذكّرات سيريز"، عرض عائلي يحيي الرواية المصوّرة الشهيرة لأوريلي نييري وجوريس شامبلان، وهو يروي قصة فتاة صغيرة فضولية وحالمة (سيريز) تحب مراقبة العالم وتدوين اكتشافاتها ومشاعرها والقصص الرائعة التي تخطر على بالها في مفكّراتها.ويؤدي الموسيقيان، لويز ديدون وفريد ديمور، حوارًا بين صور الرواية المصوّرة والموسيقى والتمثيل لخلق تجربة غامرة ومليئة بالمشاعر.هذا العمل الإبداعي هو عرض عائلي موجه للأطفال (بداية من 8 سنوات) وللكبار إذ يُدهش الأطفال، ويأسر الكبار برقة الإبداع والجمال، وفق ما جاء في تقديم المسرحية من قبل المعهد الفرنسي بتونس الذي ينظم ويستضيف العرض، علما أن الدخول مجاني.