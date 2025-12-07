حضور لافت لوزيرة المالية تحت قبة البرلمان يكشف عن شخصية اتصالية واثقة

في فقرةعلى إذاعة الديوان، قدّمتقراءة لأداء وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي داخل مجلس نواب الشعب، بعيدا عن تقييم السياسات والقرارات، بل من زاويةترصد حضورها، أسلوبها، وقدرتها على إدارة النقاشات خلال جلسات مناقشة قانون المالية.عمدوني أكدت أنّ الوزيرة ظهرت هذا الأسبوع بـ، سواء من حيث حرصها على إبراز اللمسة التونسية في مظهرها، أو من حيث تمكنها من أدوات التواصل رغم كونها تكنوقراط. وقد وصفت أداءها بأنه: خطاب مضبوط، لغة واضحة، قدرة على الإقناع، وابتعاد واعٍ عن الشعبوية.

اعتمدت الخالدي – وفق تحليل الفقرة – على عناصر التواصل الثلاثية عند أرسطو:فكانت تعتمد على الأرقام والمعطيات الدقيقة، وتستند إلى خطاب عاطفي محسوب عند التوجه للمواطنين، دون المبالغة أو افتعال التأثير، مع حضور واضح للثقة بالنفس.ورصدت الفقرة كيف تعاملت الوزيرة مع التشنج تحت قبة البرلمان، إذعبر مغادرة الجلسة مرتين عند احتدام النقاش، ما دفع النواب إلى طلب عودتها وخلق مناخ أكثر هدوءا. كما بدا أنها متمكنة من ملفها، تراجع أوراقها بدقة، وتعود إلى الأرقام لإسناد كل إجابة.وأشارت عمدوني إلى أنّ هذا التقييم يقتصر علىخلال مناقشة قانون المالية، وليس على محتوى القانون أو اختيارات الوزارة، مؤكدة أنّ النقاش حول السياسات شيء، وتحليل الصورة الاتصالية شيء آخر.في النهاية، قدمت الفقرة صورة مختلفة لوزيرة المالية: تكنوقراط بخطاب سياسي مضبوط، حضور قوي، وأداء اتصالي متماسك في واحدة من أكثر مراحل النقاشات البرلمانية حساسية خلال السنة.ومشكاة سلامة هي قاضية عدلية من الرتبة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس، وقاضية السجل التجاري بنفس المحكمة. وقد تولت مشكاة سلامة في مارس 2024 رئاسة لجنة الصلح الجزائي. قبل أن تعين في فيفري 2025 على رأس عن وزارة المالية