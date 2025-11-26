لجنة المالية بالبرلمان تصادق على مقترح توريد سيارة لكل عائلة تونسية من الخارج ووزارة المالية تبدى تحفّظها على المقترح ‎

أكد النائب بالبرلمان علي زغدود، عن كتلة لينتصر الشعب، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أنه تم تمرير المقترح الإضافي ضمن قانون المالية لسنة 2026، المتعلق بالسماح لكل عائلة تونسية بتوريد سيارة من الخارج، وذلك بإجماع أعضاء لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين التشريعيتين خلال الجلسة المشتركة المتواصلة.







تفاصيل الفصل المتعلق بالامتياز الاستثنائي



وأضاف زغدود أنه تم أيضًا تمرير مقترحلفائدة الدفعة الأولى منممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية.كما تمت المصادقة على مقترحعلىبالإجماع.وأشار إلى أن اللجنة المشتركة تواصل النظر في بقية الفصول والمقترحات الإضافية.وفي السياق ذاته، أفاد النائبمساء الثلاثاء 25 نوفمبر بأنه تم خلال اجتماع لجنة المالية التصويت على مقترح، مضيفًا في تدوينة على صفحته أنعلى صيغة المقترح، وأنالمقترح المقدم من عدد من النواب ينص على منح المواطنين المقيمين داخل تونس امتيازًا استثنائيًا يتيح:* يطبق على السيارات السياحية التي:* بشروط أهمها:* ألا يتجاوز عمر السيارة* ألا يتجاوز الدخل الشهري الصافي للمستفيديُذكر أن مقترحًا مشابهًا تم إسقاطه خلال مناقشة، وسط اتهامات نيابية بوجودحالت دون تمريره، في حين أكدت الجهات الرسمية حينها أن المقترح