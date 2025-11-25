Babnet   Latest update 10:36 Tunis

تأخير محاكمة المحامية دليلة مصدق والاعلامي برهان بسيس

Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 10:36
      
أجلت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة الإعلامي برهان بسيس، والمحامية دليلة مصدق الى جلسة 9 جانفي .

وقد احيل المتهمان على معنى المرسوم 54 على خلفية برنامج تلفزي تم التطرق خلاله إلى ما يعرف بقضية التآمر.



