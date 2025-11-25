تأخير محاكمة المحامية دليلة مصدق والاعلامي برهان بسيس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692578d9d542a9.85338771_lpgejhqnkfmio.jpg width=100 align=left border=0>

أجلت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة الإعلامي برهان بسيس، والمحامية دليلة مصدق الى جلسة 9 جانفي .



وقد احيل المتهمان على معنى المرسوم 54 على خلفية برنامج تلفزي تم التطرق خلاله إلى ما يعرف بقضية التآمر.





