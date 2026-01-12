Babnet   Latest update 11:14 Tunis

«يا له من سؤال غبي»… ترامب يهاجم مراسلة CNN خلال جلسة إعلامية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6964ca0a780460.41739530_lkipegmhfjoqn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 12 Janvier 2026
      
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسلة شبكة CNN، خلال جلسة إعلامية على متن الطائرة الرئاسية، عقب طرحها سؤالًا اعتبره «غبيًا» بشأن موقف إيران من تهديداته الأخيرة.

وخلال التفاعل مع الصحفيين، سُئل ترامب عمّا إذا كان يعتقد أن طهران تأخذ تهديداته على محمل الجد، فردّ ساخرًا: «أعتقد ذلك، أليس كذلك، CNN؟»، قبل أن يربط السؤال مباشرة بمراسلة القناة.


واستعرض ترامب في السياق نفسه سلسلة من العمليات العسكرية الأمريكية السابقة، من بينها اغتيال قاسم سليماني سنة 2020، والضربة الجوية التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي سنة 2019، إضافة إلى العملية العسكرية الأخيرة في فنزويلا التي أفضت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.


وعاد ترامب ليكرر السؤال بأسلوب تهكمي قائلًا: «هي تقول، CNN، هل تعتقد أنهم يأخذون تهديدك على محمل الجد؟ ألن تقول إنهم يفعلون ذلك بعد كل الأمور التي فعلناها؟ يا له من سؤال غبي».

ويأتي هذا الهجوم في سياق سجلّ طويل من المواجهات بين ترامب والصحفيين، خاصة مراسلي ومراسلات شبكة CNN ووسائل إعلام أمريكية أخرى، حيث دأب على استخدام لغة هجومية وانتقادات مباشرة.

وفي الأشهر الأخيرة، صعّد ترامب من لهجته تجاه الصحفيات، إذ وصف مراسلة CNN كايتلان كولينز على منصته «تروث سوشيال» بأنها «غبية وحقيرة»، كما هاجم مراسلة CBS نانسي كورديس خلال مؤتمر صحفي قائلاً لها: «هل أنتِ غبية؟»، وانتقد مراسلة نيويورك تايمز كاتي روجرز بعبارات مسيئة، إلى جانب هجمات لفظية أخرى طالت مراسلات من ABC وبلومبيرغ.

وتُعدّ هذه التصريحات جزءًا من أسلوب ترامب المتكرر في التعاطي مع الإعلام، لا سيما الصحفيات، بأسلوب يوصف بالهجومي والسّاخر، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط الإعلامية ومنظمات الدفاع عن حرية الصحافة.
