Babnet   Latest update 16:38 Tunis

تصفيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات أقل من 17 سنة 2026: تونس تواجه السنيغال في الدور الاول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696515ab051a51.83641212_qjemlgfopnkhi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 16:38 قراءة: 1 د, 9 ث
      
يواجه المنتخب التونسي لكرة القدم النسائية لأقل من 17 سنة نظيره السنغال في الدور الأول من تصفيات المنطقة الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة – المغرب 2026، وذلك وفق ما أفرزته قرعة المنافسة.

وسيقام لقاء الذهاب في تونس خلال الفترة الممتدة بين 10 و12 أفريل 2026، على أن تُجرى مباراة الإياب في السنغال بين 17 و19 أفريل 2026.


وفي حال تأهل المنتخب التونسي إلى الدور الثاني، سيواجه المتأهل من المواجهة المزدوجة التي ستجمع بين الجزائر والكاميرون، حيث تُلعب مباراة الذهاب أيام 22 و23 و24 ماي 2026، فيما تُقام مواجهة الإياب بين 29 و30 و31 ماي 2026.


ويشارك في هذه التصفيات 31 منتخبًا إفريقيًا، تُجرى المنافسات على ثلاث مراحل بنظام الإقصاء المباشر ذهابًا وإيابًا، على أن تتأهل في ختام الدور الثالث أربعة منتخبات إلى النهائيات العالمية التابعة لـالاتحاد الدولي لكرة القدم.

نتائج قرعة الدور الأول من تصفيات المنطقة الإفريقية:

* النيجر – غينيا
* بوركينا فاسو – البنين
* سيراليون – كوت ديفوار
* تونس – السنغال
* الجزائر – الكاميرون
* الطوغو – غانا
* ليبيا – ليبيريا
* رواندا – زامبيا
* جمهورية الكونغو الديمقراطية – جيبوتي
* جنوب السودان – إثيوبيا
* مالاوي – بوروندي
* بوتسوانا – تنزانيا
* إفريقيا الوسطى – جنوب إفريقيا
* زيمبابوي – أوغندا
* ناميبيا – كينيا

ملاحظة: تُقام مباريات الذهاب أيام 10 و11 و12 أفريل 2026، بينما تُجرى مباريات الإياب أيام 17 و18 و19 أفريل 2026.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321764

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le 14 janvier

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 12 جانفي 2026 | 23 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:56
17:25
15:04
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet15°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
18°-7
19°-7
20°-9
15°-12
  • Avoirs en devises 25479,3
  • (09/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (09/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/01)     1223,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/01)   26845 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026