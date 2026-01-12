تصفيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات أقل من 17 سنة 2026: تونس تواجه السنيغال في الدور الاول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696515ab051a51.83641212_qjemlgfopnkhi.jpg width=100 align=left border=0>

يواجه المنتخب التونسي لكرة القدم النسائية لأقل من 17 سنة نظيره السنغال في الدور الأول من تصفيات المنطقة الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة – المغرب 2026، وذلك وفق ما أفرزته قرعة المنافسة.



وسيقام لقاء الذهاب في تونس خلال الفترة الممتدة بين 10 و12 أفريل 2026، على أن تُجرى مباراة الإياب في السنغال بين 17 و19 أفريل 2026.







وفي حال تأهل المنتخب التونسي إلى الدور الثاني، سيواجه المتأهل من المواجهة المزدوجة التي ستجمع بين الجزائر والكاميرون، حيث تُلعب مباراة الذهاب أيام 22 و23 و24 ماي 2026، فيما تُقام مواجهة الإياب بين 29 و30 و31 ماي 2026.





ويشارك في هذه التصفيات 31 منتخبًا إفريقيًا، تُجرى المنافسات على ثلاث مراحل بنظام الإقصاء المباشر ذهابًا وإيابًا، على أن تتأهل في ختام الدور الثالث أربعة منتخبات إلى النهائيات العالمية التابعة لـالاتحاد الدولي لكرة القدم.



نتائج قرعة الدور الأول من تصفيات المنطقة الإفريقية:



* النيجر – غينيا

* بوركينا فاسو – البنين

* سيراليون – كوت ديفوار

* تونس – السنغال

* الجزائر – الكاميرون

* الطوغو – غانا

* ليبيا – ليبيريا

* رواندا – زامبيا

* جمهورية الكونغو الديمقراطية – جيبوتي

* جنوب السودان – إثيوبيا

* مالاوي – بوروندي

* بوتسوانا – تنزانيا

* إفريقيا الوسطى – جنوب إفريقيا

* زيمبابوي – أوغندا

* ناميبيا – كينيا



ملاحظة: تُقام مباريات الذهاب أيام 10 و11 و12 أفريل 2026، بينما تُجرى مباريات الإياب أيام 17 و18 و19 أفريل 2026.

