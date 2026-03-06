بطاقة إيداع بالسجن في حق أستاذ تعليم ثانوي بشبهة ترويج المخدرات

أصدر، اليوم الجمعة،، وذلك على خلفيةوتفيد معطيات تحصل عليها موقع "باب نات" أنتلقوا معلومات تفيد بانخراط شاب من متساكنيفي نشاط ترويج المخدرات والأقراص المخدرة.وبعد إخضاع المعني بالأمر للمراقبة، تم، حيث تم ضبطه داخل المسكن.وأسفرت عملية التفتيش عنإضافة إلىوأظهرت الأبحاث أن المشتبه بهوبانتهاء مدة الاحتفاظ، قررتفتحفي حقه وإحالته على قاضي التحقيق المتعهد بالملف، الذي تولى استنطاقه قبل أن يقرر