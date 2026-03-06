بطاقة إيداع بالسجن في حق أستاذ تعليم ثانوي بشبهة ترويج المخدرات
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2، اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق أستاذ تعليم ثانوي، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بترويج المخدرات.
وتفيد معطيات تحصل عليها موقع "باب نات" أن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تلقوا معلومات تفيد بانخراط شاب من متساكني جهة الزهروني في نشاط ترويج المخدرات والأقراص المخدرة.
وبعد إخضاع المعني بالأمر للمراقبة، تم مداهمة منزله بإذن قضائي صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، حيث تم ضبطه داخل المسكن.
وأسفرت عملية التفتيش عن حجز أكثر من 100 حبة من مخدر "الإكستازي" إضافة إلى كمية من القنب الهندي كانت معدة للترويج.
وأظهرت الأبحاث أن المشتبه به يعمل أستاذ تعليم ثانوي بإحدى المؤسسات التربوية العمومية.
وبانتهاء مدة الاحتفاظ، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 فتح بحث تحقيقي في حقه وإحالته على قاضي التحقيق المتعهد بالملف، الذي تولى استنطاقه قبل أن يقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
