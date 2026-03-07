رونالدو يسافر إلى إسبانيا للعلاج بعد إصابة عضلية

أعلن مدرب نادي النصر السعودي، جورجي جيسوس، اليوم الجمعة، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيسافر إلى إسبانيا لتلقي العلاج، بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام الفيحاء، والتي انتهت بفوز فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل واحد.وأوضح جيسوس، في مؤتمر صحافي قبل مواجهة نيوم، أن الفحوص الطبية أكدت حاجة قائد النصر إلى فترة راحة وعلاج، مشيرا إلى أنه لن يكون قادرا على خوض مباراة الغد ولا المباراة الموالية أمام الخليج، ما دفع النادي إلى السماح له بالمغادرة نحو مدريد لاستكمال العلاج.وأضاف المدرب البرتغالي أن خيار العلاج خارج السعودية سبق اعتماده مع لاعبين آخرين هذا الموسم، معربا عن أمله في عودة رونالدو سريعا من أجل دعم الفريق في المرحلة الحاسمة من المنافسة على اللقب.يشار إلى أن فريق النصر يتصدر ترتيب البطولة السعودية للمحترفين برصيد 61 نقطة من 24 مباراة، متقدما بفارق نقطتين عن الأهلي وثلاث نقاط عن الهلال، فيما سجل رونالدو 21 هدفا في 22 مباراة ضمن المسابقة هذا الموسم.