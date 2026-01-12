Babnet   Latest update 06:55 Tunis

تصرف مبابي بعد خسارة ريال مدريد السوبر الإسباني يفتح باب الانتقادات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69648d3ba47354.60736069_lknmfejhgipqo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 06:55 قراءة: 1 د, 21 ث
      
أثار الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد موجة جدل بعد نهاية نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 أمام غريمه التقليدي برشلونة الذي انتهى بفوز الفريق الكتالوني 3-2 على ملعب الإنماء في جدة.

وبحسب تقارير صحفية، بدا مبابي غير راض بعد الخسارة، وقاد زملاءه لمغادرة أرض الملعب سريعا بعد نهاية مراسم تتويج برشلونة، مما حال دون إقامة ممر الشرف التقليدي الذي يظهر الاحترام للبطل.


وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الكاميرات رصدت لاعب ريال مدريد وهو يشير إلى زملائه بالابتعاد عن موقع التتويج، في تصرف اعتبره بعض المشاهدين غير رياضي وغير مفهوم، خاصة بعد أن شارك مبابي كبديل في الشوط الثاني عقب عودته من الإصابة.



ووفقا لما نقله الصحفي ألفريدو مارتينيز عبر موقع التواصل "إكس"، فإن واقعة إبعاد الفريق عن المشاركة في ممر الشرف أثارت انتقادات من بعض المراقبين الذين وصفوا التصرف بأنه "غير حضاري ومثير للجدل".


يذكر أن برشلونة نجح في تعزيز رقمه القياسي باللقب، بعدما توج بالنسخة الـ16 من السوبر الإسباني، بينما تكبد ريال مدريد خسارة جديدة في نهائيات البطولة.

وباتت هذه المرة الأولى في تاريخ البرسا التي يحقق فيها لقبين متتاليين للسوبر المحلي على حساب الغريم ريال مدريد بعد الفوز 5-2 في نهائي نسخة 2025.
