تصرف مبابي بعد خسارة ريال مدريد السوبر الإسباني يفتح باب الانتقادات

أثار الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد موجة جدل بعد نهاية نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 أمام غريمه التقليدي برشلونة الذي انتهى بفوز الفريق الكتالوني 3-2 على ملعب الإنماء في جدة.



وبحسب تقارير صحفية، بدا مبابي غير راض بعد الخسارة، وقاد زملاءه لمغادرة أرض الملعب سريعا بعد نهاية مراسم تتويج برشلونة، مما حال دون إقامة ممر الشرف التقليدي الذي يظهر الاحترام للبطل.



Kylian Mbappé stopping his teammates from giving Barcelona the Champions Guard of Honor. He moved them away.



Madridista. pic.twitter.com/RFhCYHdcI3 — 10 (@Kylian) January 11, 2026

BREAKING: Real Madrid refused to give Barcelona the traditional guard of honour as they walked to the stage, despite Barça doing so for Madrid.



It was Kylian Mbappé who stopped his teammates from carrying it out. Absolutely classless pic.twitter.com/orjotly27s — BarçaTimes (@BarcaTimes) January 11, 2026

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الكاميرات رصدت لاعب ريال مدريد وهو يشير إلى زملائه بالابتعاد عن موقع التتويج، في تصرف اعتبره بعض المشاهدين غير رياضي وغير مفهوم، خاصة بعد أن شارك مبابي كبديل في الشوط الثاني عقب عودته من الإصابة.ووفقا لما نقله الصحفي ألفريدو مارتينيز عبر موقع التواصل "إكس"، فإن واقعة إبعاد الفريق عن المشاركة في ممر الشرف أثارت انتقادات من بعض المراقبين الذين وصفوا التصرف بأنه "غير حضاري ومثير للجدل".يذكر أن برشلونة نجح في تعزيز رقمه القياسي باللقب، بعدما توج بالنسخة الـ16 من السوبر الإسباني، بينما تكبد ريال مدريد خسارة جديدة في نهائيات البطولة.وباتت هذه المرة الأولى في تاريخ البرسا التي يحقق فيها لقبين متتاليين للسوبر المحلي على حساب الغريم ريال مدريد بعد الفوز 5-2 في نهائي نسخة 2025.